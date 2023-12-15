Đúng 5 ngày tới (20/12), 3 con giáp tiền tài vô tận, ngồi mát thu lộc tứ phương, vàng bạc thấm vào người

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 12:05

Đúng 5 ngày tới (20/12), 3 con giáp sau tài lộc như mưa, tiền bạc phủ phê, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Ngọ 

Tử vi  ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ giỏi các bộ môn học thuật cao.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc bày tỏ rõ ràng từng công việc, cố gắng thay đổi tư duy của bản thân. 

Tình cảm: Tình yêu rõ ràng, bạn không muốn cả hai mù mờ, không rõ ràng. 

Tài lộc: Mong ước được cải thiện tài chính, nâng cao kinh tế.

Sức khoẻ: Cơ thể thường đau nhức vì phải ngồi thường xuyên, ít vận động.

Đúng 5 ngày tới (20/12), 3 con giáp tiền tài vô tận, ngồi mát thu lộc tứ phương, vàng bạc thấm vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão vốn có trực giác nhạy bén và năng lực quan sát đáng nể nên hiểu rõ được môi trường xung quanh. Bản mệnh có xu hướng chăm chỉ tìm hiểu và nhanh chóng phân tích thông tin. Sự linh hoạt chính là chìa khó giúp bản mệnh dễ dàng thích nghi với mọi biến động của cuộc sống, luôn sẵn sàng đối diện và vượt qua thử thách một cách dẻo dai.

Đúng 5 ngày tới (20/12), người tuổi Mão có sự gia tăng đột biến về tài lộc. Dòng tiền chảy vào không ngừng, tạo cơ hội thoát nghèo và thịnh vượng.

Người tuổi Mão đã trải qua nhiều thăng trầm, giờ là lúc bản mệnh bắt đầu một giai đoạn mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Sự dũng cảm và không bao giờ từ bỏ giúp bản mệnh gây dựng được vị thế vững chắc tại nơi làm việc.

Hứa hẹn trong năm 2024, con đường tài lộc của người tuổi Mão sẽ càng thêm rộng mở. Vận may tài chính của bản mệnh sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, thu nhập tăng lên, cuộc sống nhờ vậy trở nên phong phú và thịnh vượng.

Đúng 5 ngày tới (20/12), 3 con giáp tiền tài vô tận, ngồi mát thu lộc tứ phương, vàng bạc thấm vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Đúng 5 ngày tới (20/12), tuổi Thân cần bình tĩnh lại để có nhìn thẳng vào thực tại trước mắt, không đưa ra những quyết định mù quáng và vội vã. Con giáp này cần biết rằng nhiều khi thực tế lại không trùng khớp với suy nghĩ của mình.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân tự tin thể hiện được những điểm mạnh của mình, gây ấn tượng với người khác giới. Thời điểm này, bản mệnh có nhiều cơ hội làm quen với các đối tượng triển vọng, thậm chí nhanh chóng tìm ra người phù hợp.

Với những người đã có đôi, bản mệnh và nửa kia là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt người khác. Đôi bên không chỉ biết trò chuyện, lắng nghe nhau, mà còn biết bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau trong quá khứ.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Đúng 5 ngày tới (20/12), 3 con giáp tiền tài vô tận, ngồi mát thu lộc tứ phương, vàng bạc thấm vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, 3 con giáp vận khí phát đạt, đạp trúng hố vàng, tiền tài đến như vũ bão, giàu có thấm vào người

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, 3 con giáp vận khí phát đạt, đạp trúng hố vàng, tiền tài đến như vũ bão, giàu có thấm vào người

Từ nay đến đầu tháng 1/2024, 3 con giáp sau tiền tài nở rộ, lật ngược số mệnh, hưởng phúc suốt đời.

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