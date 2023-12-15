Từ nay, 16/12 đến nghỉ Tết Dương lịch 2024: 3 con giáp tự tay mở ra cơ hội đổi đời, phú quý giàu sang, không cần lo cơm áo gạo tiền

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng thời gian này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con Trâu khá chăm chỉ và thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Tuổi Sửu chính là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, tuổi Sửu này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Từ nay, 16/12 đến nghỉ Tết Dương lịch 2024, con giáp tuổi Sửu có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng.

Người tuổi Sửu nên tách ra làm kinh doanh riêng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với bản thân. Con giáp tuổi Sửu đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ nay, 16/12 đến nghỉ Tết Dương lịch 2024, tuổi Ngọ làm việc cũng thông thái hơn, hay cả nể, giúp đỡ người khác. Người trẻ tuổi học hành giỏi giang, nhanh nhảu nên được quý mến. Tuy nhiên điểm trừ đó là chưa dứt khoát, chưa biết cương nhu đúng lúc nên toàn chịu thiệt thân.

Vận tiền bạc của tuổi Ngọ cũng khá dồi dào. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh nhờ kết quả công việc vô cùng khả quan. Người kinh doanh thì linh hoạt, bán được hàng, không phải nhờ vả đến ai trong hôm nay.

Tình duyên cũng may mắn không kém. Tình cảm của người độc thân phát triển nhanh chóng và tích cực, có nhiều khả năng thành đôi lứa. Bạn bè chơi đẹp với nhau, bản mệnh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra ai mới là bạn tốt, bạn xấu, chỉ là giả ngốc để xem người ta diễn kịch mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.