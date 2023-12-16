Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12): 3 con giáp mang mệnh vương giả, phú quý sang giàu, tài lộc bủa vây không cản nổi

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 22:19

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12), 3 con giáp sau liên tục có quý nhân phù trợ, hóa giải khó khăn, thăng tiến trong công việc.

Tuổi Tuất 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12), người tuổi Tuất biết cách yêu thương người khác. 

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc dần bình ổn, không có nhiều khó khăn. 

Tình cảm: Tình yêu dần trở lại quỹ đạo, bạn biết yêu thương người khác nhiều hơn. 

Tài lộc: Nguồn kinh tế đứng vững, có nguồn tài chính thăng hạn. 

Sức khoẻ: Thời gian nghỉ ngơi dần ổn định, không còn ngủ muộn.  

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12): 3 con giáp mang mệnh vương giả, phú quý sang giàu, tài lộc bủa vây không cản nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn tràn đầy sức sống, dám nghĩ dám làm. Tuổi Tý rất nhạy cảm, hay đa nghi và đôi lúc cũng tỏ ra hung hăng, mất kiên nhẫn.

Phẩm chất nổi bật của tuổi Tý làm lòng dũng cảm, khả năng cạnh tranh và sự khó lương. Người tuổi Tý sống ngay thẳng, ghét việc xu nịnh. Họ hợp làm chủ hơn làm thuê, thích làm các công việc tự do.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12), tài lộc của con giáp tuổi Tý ngày một dồi dào. Họ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Người tuổi Tý này nếu làm kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Tuổi Tý này cũng sẽ quyết đoán hơn khi các cơ hội công việc đến với mình. Mặt khác, thời gian tới người tuổi Sửu có sức khỏe không được như ý, cần chú ý đến các vấn đề xương khớp.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12): 3 con giáp mang mệnh vương giả, phú quý sang giàu, tài lộc bủa vây không cản nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12), sự năng động cùng khả năng tổ chức giúp tuổi Thân có thể giải quyết mọi thứ hiệu quả và được tập thể ghi nhận. Ngoài ra, những cảm hứng sáng tạo thôi thúc bản mệnh dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa cho những dịp lễ sắp tới.

Tuy nhiên, tuổi Thân gặp phải nhiều mâu thuẫn trong các mối quan hệ của mình. Mặc dù không hề ngại đối đầu, nhưng bản mệnh vẫn đừng nên phản ứng quá dữ dội để không bị kéo vào các cuộc cãi vã.

Người đang độc thân dường như quá đắm chìm trong những kỷ niệm cũ kỹ khiến bản mệnh không thoát ra khỏi được lối tư duy, suy nghĩ khá tiêu cực. Đã đến lúc cho chính mình cơ hội để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dậu

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12): 3 con giáp mang mệnh vương giả, phú quý sang giàu, tài lộc bủa vây không cản nổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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