Nửa đầu năm 2024, 3 con giáp tài lộc vây kín lối về, tiền rủng rỉnh đầy túi, tình thăng hoa vô đối, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 22:10

Nửa đầu năm 2024, 3 con giáp sau đời sang trang mới, biến hung thành cát, may mắn liên tục gõ cửa.

Tuổi Mùi 

Tử vi nửa đầu năm 2024, của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi công việc tự tin trong từng dự án. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc sự tự tin và sự chăm chỉ sẽ giúp bạn nổi bật trong dự án.

Tình cảm: Tình cảm luôn cần quan tâm và sẻ chia sẽ tạo ra một không gian tình cảm ấm áp.

Tài lộc: Bằng giữ lập trường, hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Sức khoẻ: Giỏi tìm ra những yếu tố cần thiết cho sức khoẻ bản thân.  

Nửa đầu năm 2024, 3 con giáp tài lộc vây kín lối về, tiền rủng rỉnh đầy túi, tình thăng hoa vô đối, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có cơ may lội ngược dòng trong khoảng thời gian từ nửa đầu năm 2024. Sau một khoảng thời gian vất vả với công việc, bản mệnh chứng minh được năng lực, đạt thành tựu nhất định, được cấp trên công nhận và thuận lợi thăng quan tiến chức. Trong khoảng thời gian này, tiền tài mà tuổi Thìn kiếm được cũng nhiều không kể xiết, số dư tài khoản tăng lên liên tục.

Vận trình của người tuổi Thìn thăng hoa, thịnh vượng hơn rất nhiều. Bản mệnh có thể gặp nhiều chuyện may mắn. Người làm ăn kinh doanh có thêm các hợp đồng béo bở, doanh thu tăng lên không ngừng. Mối quan hệ của tuổi Thìn với người thân trong gia đình cũng êm đẹp. Sau những mâu thuẫn, hai bên càng hiểu và thông cảm cho nhau.

Nửa đầu năm 2024, 3 con giáp tài lộc vây kín lối về, tiền rủng rỉnh đầy túi, tình thăng hoa vô đối, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Nửa đầu năm 2024, tuổi Tỵ lo lắng và tất cả những nỗi lo này đều có cơ sở. Có thể bản mệnh nhận ra một số thiếu sót của bản thân cho dù đã cố tình che giấu và thời gian này cần phải tập trung sửa chữa ngay lập tức.

Bù lại con giáp này nhận được tin vui về tiền bạc. Thế nhưng, đừng mơ tưởng những thứ vượt ra khỏi khả năng, bởi vì điều đó có thể làm cho bản mệnh mệt mỏi và kiệt sức, thay vì đạt được thành quả nào đó cụ thể.

Người còn độc thân đừng dành quá nhiều tâm trí cho những đối tượng không dành cho mình. Tình cảm đơn phương chỉ khiến bản mệnh cảm thấy khổ tâm hơn mà thôi, hãy dành thời gian đó để yêu thương bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ

Nửa đầu năm 2024, 3 con giáp tài lộc vây kín lối về, tiền rủng rỉnh đầy túi, tình thăng hoa vô đối, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 ngày tới (21/12), 3 con giáp tình tiền phơi phới, vận mệnh thăng hoa, cuộc đời êm ấm, giàu sang phú quý

Đúng 7 ngày tới (21/12), 3 con giáp tình tiền phơi phới, vận mệnh thăng hoa, cuộc đời êm ấm, giàu sang phú quý

Đúng 7 ngày tới (21/12), 3 con giáp sau tài lộc đầy kho, tiền vàng chật két, thần tốc xây nhà lầu tậu xế hộp.

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