Tử vi 5 ngày liên tiếp (16, 17, 18, 19 và 20/12): 3 con giáp túi tiền tràn đầy, vận khí tươi tốt, rộng đường thành công, làm gì cũng xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 23:10

Tử vi 5 ngày liên tiếp (16, 17, 18, 19 và 20/12), 3 con giáp sau giàu có vượt bậc, vận trình tình cảm tươi sáng, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến.

Tuổi Tý 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (16, 17, 18, 19 và 20/12), người tuổi Tý cần quyết đoán trong công việc. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc là thời điểm tốt để đánh bại những thách thức trong công việc, quyết đoán và sáng tạo sẽ giúp bạn nổi bật. 

Tình cảm: Người tuổi Tý nên có hiểu biết và lòng tin sẽ tăng cường mối quan hệ của bạn. 

Tài lộc: Nguồn kinh tế lớn mạnh, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư một cách cẩn thận

Sức khoẻ: Thực hiện các hoạt động thể dục nhẹ và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (16, 17, 18, 19 và 20/12): 3 con giáp túi tiền tràn đầy, vận khí tươi tốt, rộng đường thành công, làm gì cũng xuôi thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có cơ may lội ngược dòng trong khoảng thời gian từ 16-20/12. Sau một khoảng thời gian vất vả với công việc, bản mệnh chứng minh được năng lực, đạt thành tựu nhất định, được cấp trên công nhận và thuận lợi thăng quan tiến chức. Trong khoảng thời gian này, tiền tài mà tuổi Thìn kiếm được cũng nhiều không kể xiết, số dư tài khoản tăng lên liên tục.

Vận trình của người tuổi Thìn thăng hoa, thịnh vượng hơn rất nhiều. Bản mệnh có thể gặp nhiều chuyện may mắn. Người làm ăn kinh doanh có thêm các hợp đồng béo bở, doanh thu tăng lên không ngừng. Mối quan hệ của tuổi Thìn với người thân trong gia đình cũng êm đẹp. Sau những mâu thuẫn, hai bên càng hiểu và thông cảm cho nhau.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (16, 17, 18, 19 và 20/12): 3 con giáp túi tiền tràn đầy, vận khí tươi tốt, rộng đường thành công, làm gì cũng xuôi thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (16, 17, 18, 19 và 20/12), tuổi Tuất có xu hướng phàn nàn về những bất lợi mà bản thân đang gặp phải. Con giáp này đang lãng phí thời gian quý giá, hãy cố gắng tìm ra hướng đi thay vì ngồi đó kêu ca.

Có thể tuổi Tuất chủ quan nên không nhận ra những thiếu sót của bản thân. Lúc này, bản mệnh có thể thử tham gia vào các khóa học chuyên môn hoặc huấn luyện kỹ năng mềm.

Trên phương diện tình cảm, có nhiều tin vui đến với tuổi Tuất. Những cột mốc quan trọng trong sẽ diễn ra nhờ những thuận lợi ở hiện tại, có thể là chuyện cưới hỏi hoặc trong gia đình sắp có thành viên mới.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Ngọ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (16, 17, 18, 19 và 20/12): 3 con giáp túi tiền tràn đầy, vận khí tươi tốt, rộng đường thành công, làm gì cũng xuôi thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12): 3 con giáp mang mệnh vương giả, phú quý sang giàu, tài lộc bủa vây không cản nổi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12): 3 con giáp mang mệnh vương giả, phú quý sang giàu, tài lộc bủa vây không cản nổi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12), 3 con giáp sau liên tục có quý nhân phù trợ, hóa giải khó khăn, thăng tiến trong công việc.

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