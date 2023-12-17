Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, tài vận lên hương, làm ăn hưng phát, đón nhận tin vui thăng chức

Tử vi tuần mới (18/12-24/12), tuổi Hợi công việc bình ổn. Với những người chờ đợi một sự thay đổi thì đây không phải là thời điểm thích hợp. Con giáp này nên tranh thủ cải thiện kỹ năng của mình để đón cơ hội đến.

Nếu đã tìm được nửa kia, bản mệnh cảm thấy hơi bất an vì không biết đối phương có thực sự yêu thương mình không. Dường như đối phương không dành nhiều thời gian quan tâm đến bản mệnh như bản mệnh mong muốn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có vẻ khá bị động. Dù đang đem lòng cảm mến ai đó, bản mệnh cũng sẽ không chủ động tiếp xúc, điều đó khiến mối quan hệ giữa hai người luôn lúc gần lúc xa.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhạy và linh hoạt là những tính cách thường thấy ở người tuổi Thân. Tử vi tuần mới (18/12-24/12), những người sinh ra dưới bản mệnh này sẽ phải đối mặt với một số thay đổi bất ngờ. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Thân sẽ có cơ hội mở rộng lĩnh vực đang theo đuổi, từ đó có thêm cơ hội phát triển mới. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để con giáp này thể hiện tài năng của mình và đạt được sự thành công ngoài mong đợi.

Để có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh, tuổi Thân cần học cách nắm bắt cơ hội và thích ứng với những thay đổi. Họ cũng có thể chủ động mở rộng những lĩnh vực đang thực hiện và từng bước trau dồi vốn kiến thức của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (18/12-24/12) cho thấy người tuổi Mùi hôm nay rất biết cách nói chuyện, hoạt ngôn trong giao tiếp.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn rất giỏi giao tiếp, biết cách thấu hiểu khách hàng.

Tình cảm: Bạn và người yêu luôn mang đến năng lượng tích cực cho nhau.

Tài lộc: Thiếu kiên nhẫn khi đầu tư, đôi lúc lòng tham làm cho bạn thua trong các khoản đầu tư.

Sức khoẻ: Cố gắng luyện tập thể thao đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.