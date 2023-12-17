7 ngày liên tiếp (17/12-23/12/2023): 3 con giáp vận trình bừng sáng, đón nhận phúc khí, may mắn ngập tràn, hốt đầy vàng bạc vào túi

Tâm linh - Tử vi 17/12/2023 19:10

7 ngày liên tiếp (17/12-23/12/2023), 3 con giáp sau được dự báo đổi đời ngoạn mục, bạc tiền rủng rỉnh, ăn tiêu không cần lo nghĩ.

Tuổi Thân 

7 ngày liên tiếp (17/12-23/12/2023), tuổi Thân cần thay đổi thái độ làm việc được chăng hay chớ, có như vậy thì mới có thể tiến bộ. Khi gặp phải công việc khó, bản mệnh nên cố gắng giải quyết chứ không phải là buông xuôi.

Ngoài ra, con giáp này cũng cần học cách trao đổi và hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, không nên tự cô lập bản thân. Có những việc nếu không hợp tác với mọi người, bản mệnh sẽ không thể hoàn thành được.

Trên phương diện tình cảm, người đã có đôi có cặp đang trải qua một quãng thời gian rất ngọt ngào. Con giáp này muốn dành thật nhiều thời gian bên người ấy và sẵn sàng làm mọi việc vì đối phương. Vì vậy, dù không gặp nhau, bản mệnh cũng sẽ thường xuyên trò chuyện qua tin nhắn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

7 ngày liên tiếp (17/12-23/12/2023): 3 con giáp vận trình bừng sáng, đón nhận phúc khí, may mắn ngập tràn, hốt đầy vàng bạc vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Trong thời gian tới, người tuổi Mùi dễ nhận được các tín hiệu tốt về công việc. Trước khi đón năm mới, chắc chắn người cầm tinh con dê sẽ được thăng chức, thu nhập cũng tăng đền đáp cho sự cố gắng của họ. Nhìn chung, đây là thời điểm con giáp này nên thể hiện bản thân 1 cách tốt nhất và nhận được sự tin tưởng của cấp trên.

Điểm mạnh của con giáp này chính là sự chăm chỉ, cần cù, nghiêm túc. Bởi vậy dù đối mặt với khó khăn đi chăng nữa họ vẫn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. 7 ngày liên tiếp (17/12-23/12/2023), vận đỏ vẫn sẽ “soi sáng” cho người tuổi Mùi nên bạn cần biết nắm bắt thời cơ, đừng bỏ phí những tín hiệu tốt nhất của mình.

7 ngày liên tiếp (17/12-23/12/2023): 3 con giáp vận trình bừng sáng, đón nhận phúc khí, may mắn ngập tràn, hốt đầy vàng bạc vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

7 ngày liên tiếp (17/12-23/12/2023), người tuổi Hợi có thời gian bên cạnh người yêu.  

Công việc: Người tuổi Hợi khá tín tiếng trong chuyện công việc, thời gian rảnh bạn học thêm nhiều kiến thức mới. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi phán đoán chuẩn xác, luôn nghĩ trước những lần hẹn hò cùng người ấy.   

Tài lộc: Thông minh trong quản lí tài chính.     

Sức khoẻ: Tinh thần phấn chấn, làm việc tích cực.

7 ngày liên tiếp (17/12-23/12/2023): 3 con giáp vận trình bừng sáng, đón nhận phúc khí, may mắn ngập tràn, hốt đầy vàng bạc vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/12): 3 con giáp phát tài phát lộc cả nhà, bạc đổ về như nước, làm gì cũng thành công vang dội

Tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/12): 3 con giáp phát tài phát lộc cả nhà, bạc đổ về như nước, làm gì cũng thành công vang dội

Tử vi 3 ngày liên tiếp (17, 18 và 19/12), 3 con giáp sau phúc lớn mệnh lớn, nghèo mấy cũng phát tài, cả đời không lo sóng gió.

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