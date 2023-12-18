Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui năm 2024

Từ 18/12 đến 28/12, tuổi Sửu thêm sắc sảo và nhanh nhẹn khi giải quyết công việc. Khó khăn trong công việc đã dần được giải quyết, bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao về những nỗ lực, cố gắng trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, tuổi Sửu nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, nhất là về đường tiêu hóa. Có thể vì bận rộn công việc mà bản mệnh ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt kém điều độ và có những thói quen xấu. Nếu con giáp này không muốn sức khỏe sa sút thì nên chấn chỉnh lại ngay.

Tài lộc cũng không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này bản mệnh có thể xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào lĩnh vực mình tìm hiểu, dù ban đầu vẫn còn khó khăn nhất định nhưng sẽ có cơ hội để phát triển mở rộng hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xin chúc mừng tuổi Dậu khi bạn chính là một trong những con giáp có thu hoạch lớn từ 18/12 đến 28/12 này. Bản mệnh Dậu luôn được đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm, suy nghĩ lạc quan và tích cực, có tâm lý vững vàng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

Bạn hiểu rằng uộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng. Chìa khóa thành công của người tuổi Dậu là không bỏ cuộc. Sự tích cực bên trong chắc chắn sẽ giúp bạn có cơ hội đạt được mục tiêu. Khi đến thời điểm thích hợp, mọi việc bạn làm đều dễ dàng và gặt hái nhiều quả ngọt.

Trong thời gian này, người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài chiếu mệnh, vận thế thăng tiến, quý nhân phù trợ, tránh xa những chuyện rắc rối, căng thẳng, tập trung hơn vào công việc. Dù trong công việc hay đầu tư và quản lý tài chính, bạn đều sẽ đạt được những thành tựu tốt.

Những tín hiệu tốt sắp đến gần, sự giàu có sắp bủa vây lấy bạn khi công việc kinh doanh bùng nổ và bạn cũng sẽ sớm đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu cho các kế hoạch mua sắm, chuẩn bị cho Tết, hoặc thậm chí tự thưởng cho bản thân như một lời khích lệ cho những nỗ lực suốt năm vừa qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ 18/12 đến 28/12, người tuổi Dần đang có những niềm vui bất ngờ khi bạn hoàn thành công việc đúng với mục tiêu bản thân đề ra.

Công việc: Tuổi Dần đang có công việc tương đối ổn định, hoàn thành công việc đúng với mục tiêu bản thân đề ra.

Tình cảm: Thể hiện tình yêu và sự quyết tâm của bản thân cho đối phương nhìn thấy được.

Tài lộc: Quản lý tài chính chịu nhiều áp lực, chưa thực sự giữ tiền đầy đủ. .

Sức khoẻ: Cơ thể thường suy nhược vì thiếu năng lượng, nên ăn uống và nghỉ ngơi đúng thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.