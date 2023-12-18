Tử vi tuần mới (18/12-24/12): Ngọ vận đỏ như son, Hợi trăm bề thuận lợi, Thân phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 14:45

Theo tử vi tuần mới (18/12-24/12), 3 con giáp này vận may dừng trước cửa nhà, làm đâu thắng đó, nửa đời sau chỉ cần ung dung hưởng lộc.

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Thời gian này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong thời gian này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): Ngọ vận đỏ như son, Hợi trăm bề thuận lợi, Thân phất lên vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tháng này cũng khá lý tưởng về mặt tài chính, đầu tư dễ dàng thu được lợi nhuận, sẽ là tháng có lợi cho khía cạnh tiền bạc cho những ai kiên nhẫn đi tìm kiếm cơ hội.

Theo tử vi tuần mới (18/12-24/12), vận may của bạn sẽ rất lớn, sự nghiệp thăng tiến nhảy vọt, tài vận phát đạt. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, chắc chắn bạn sẽ đạt được rất nhiều, mọi chuyện sẽ như ý muốn, hoa đào sẽ nở rộ.

Mặt sự nghiệp, bạn sẽ phải đối mặt với một làn sóng thử thách mới nhưng cũng sẽ đi kèm với những cơ hội lớn hơn.

Ngoài ra, khả năng giao tiếp của Hợi cũng đã được cải thiện, cho phép họ điều hướng các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách dễ dàng.

Hợi nên tăng cường kỹ năng lãnh đạo trong tháng này, sắp xếp thời gian hợp lý, sự nghiệp chắc chắn sẽ đạt đến tầm cao hơn.

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): Ngọ vận đỏ như son, Hợi trăm bề thuận lợi, Thân phất lên vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo tử vi tuần mới (18/12-24/12), người tuổi Thân đạt được kết quả tốt, luôn mang nhiều niềm vui đến với mọi người.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đang có cách làm việc thoải mái, bạn đón nhận nhiều kết quả tốt.

Tình cảm: Tình cảm đong đầy, bạn hạnh phúc với những gì cả hai vun đắp.

Tài lộc: Tài sản khá lớn, nhưng bạn cần biết cải thiện, giữ gìn. 

Sức khoẻ: Sức khỏe đã tốt lên, bạn đang bồi bổ sức khỏe bằng những thực phẩm bổ trợ.

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): Ngọ vận đỏ như son, Hợi trăm bề thuận lợi, Thân phất lên vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, tài vận lên hương, làm ăn hưng phát, đón nhận tin vui thăng chức

Tử vi tuần mới (18/12-24/12): 3 con giáp sự nghiệp khởi sắc, tài vận lên hương, làm ăn hưng phát, đón nhận tin vui thăng chức

Tử vi tuần mới (18/12-24/12), 3 con giáp sau buôn may bán đắt, làm ăn phất nhanh vù vù, số dư tài khoản tăng lên liên tục.

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