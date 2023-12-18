Đúng 12 ngày liên tiếp tới (19/12-31/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn cuối năm

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 15:32

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (19/12-31/12), 3 con giáp sau hoan hỷ đón lộc, đón phúc khí nhân đôi, hốt vàng bạc về đầy nhà.

Tuổi Tý 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (19/12-31/12), vận trình của tuổi Tý sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Công việc được tiến hành suôn sẻ, bản mệnh hết lòng vì nhiệm vụ, cống hiến cả thời gian và công sức để có thể giành được những thành công xứng đáng.

Con giáp này còn sẽ có cơ hội phát tài rất lớn. Tuổi Tý nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón tài lộc về tay. Chớ nên chần chừ, có thể sẽ vuột mất tài lộc. Hôm nay Tài thần nằm ở hướng Tây Nam, đây là một gợi ý cho những ai có ý định cầu tài, khai trương, khởi nghiệp.

Vận trình tình cảm trong ngày này ít có biến động. Con giáp này hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng giúp ích bản mệnh rất nhiều khi không chỉ mang tới nguồn động viên tinh thần mà còn được giúp đỡ bất cứ khi nào cần.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (19/12-31/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Mọi điều xui xẻo đối với những người tuổi Tuất sẽ bắt đầu tan biến trong 12 ngày liên tiếp tới (19/12-31/12). Bạn sẽ được bao bọc bởi niềm vui và có cơ hội đón nhận những khoản tài lộc bất ngờ, chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu của mình. Con giáp này được dự báo sẽ trải qua nhiều biến động tích cực trong thời gian tới. Cát tinh hội tụ, vận trình của bạn đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ, không có gì có thể ngăn cản bạn tiến bước vững chắc hướng đến những mục tiêu của mình.

Thời gian cuối tháng 12, những người bạn Tuất sẽ có rất nhiều tài lộc nhờ sự tiến bộ không ngừng và một tương lai tươi sáng. Nếu bạn làm việc chăm chỉ hơn, bạn sẽ cảm nhận được sự may mắn, thành công sẽ nhanh chóng đến, số tiền tiết kiệm cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Cát khí mạnh mẽ đang hỗ trợ bạn, và trong những kế hoạch sắp tới, đừng ngần ngại mà hãy mạnh dạn theo đuổi, vì có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân, hay chính là những người ủng hộ quan trọng, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (19/12-31/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (19/12-31/12), những người tuổi Sửu hôm nay may mắn của bạn được san sẻ đến nhiều người biết đến.   

Công việc: Người tuổi Sửu luôn hiểu được bản thân mong muốn việc như thế nào, bạn chủ động tìm hiểu công việc bản thân theo đuổi.

Tình cảm: Nên dành sự quan tâm của bản thân đến với người bạn đời của mình.

Tài lộc: Tài chính chưa có sự ổn định nhất định, hãy tham gia vào những việc tạo ra lợi nhuận cao. 

Sức khoẻ: Cơ thể có chế độ ăn uống chưa hợp lí, thường ăn ít đồ ăn.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (19/12-31/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, bùng nổ may mắn cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, tới thời giàu sang, đời phất lên hương rực rỡ

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp ẵm ngàn lộc vàng, tới thời giàu sang, đời phất lên hương rực rỡ

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (18, 19 và 20/12), 3 con giáp sau hốt đầy tiền bạc vào túi, giàu sang khỏi bàn, nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc.

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