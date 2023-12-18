Cẩn thận 3 ngày tới (19, 20 và 21/12), 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, mưu sự bấp bênh, đề phòng tai ương, cẩn thận với các khoản đầu tư

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 21:33

3 ngày tới (19, 20 và 21/12), 3 con giáp sau được dự đoán dễ rước họa vào thân, cẩn thận tai ương, vận đen đeo bám vào cuối ngày.

Tuổi Mão 

3 ngày tới (19, 20 và 21/12), tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn. Con giáp này nhận được nhiều sự giúp đỡ, hậu thuẫn từ mọi người. Cũng bởi bản mệnh luôn vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ với mọi người nên vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Khi gặp vấn đề khúc mắc, con giáp này cũng may mắn được người đi trước có kinh nghiệm nâng đỡ, vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc ở thời điểm cuối năm tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể sẽ gặp được một nửa của mình trong ngày. Con giáp này có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Đừng để lỡ cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc ở ngay trước mắt mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Cẩn thận 3 ngày tới (19, 20 và 21/12), 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, mưu sự bấp bênh, đề phòng tai ương, cẩn thận với các khoản đầu tư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

3 ngày tới (19, 20 và 21/12) sẽ là thời điểm có khá nhiều niềm vui và những điều bất ngờ đối với tuổi Thân. Đây sẽ là tháng mà "con khỉ" sẽ khám phá ra rất nhiều lĩnh vực mới mẻ và vô cùng thú vị, tạo điều kiện để họ phát huy sự nhạy bén, khéo léo của bản thân, từ đó sẽ làm dày "hầu bao" cho mình một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó, người tuổi thân còn xây dựng được những mối quan hệ rất tốt cả trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống trong thời gian tới. Đây chính là tiền đề để họ mở rộng quy mô làm ăn cũng như giúp bản thân tiến gần hơn với những cơ hội đổi đời đã ấp ủ bấy lâu. Nếu bạn tuổi Thân, hãy nhớ bình tĩnh, sáng suốt chính là chìa khóa để duy trì vận may tiền bạc cho trong suốt cả tháng này nhé.

Cẩn thận 3 ngày tới (19, 20 và 21/12), 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, mưu sự bấp bênh, đề phòng tai ương, cẩn thận với các khoản đầu tư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 3 ngày tới (19, 20 và 21/12), tuổi Tỵ thích cuộc sống thoải mái, nhưng lại thường mong muốn gia đình hỗ trợ kinh tế.

Công việc: Người tuổi Tỵ đang chọn công việc tự do, không gò bó về thời gian, luôn cố gắng cải thiện công việc trong lúc thực hiện.

Tình cảm: Bạn ở cạnh người yêu nhưng đôi lúc cảm thấy bất an.

Tài lộc: Nguồn tài lộc vốn dĩ cần được cải thiện nhiều hơn, cố gắng hoàn thành những dự định tài chính chỉn chu.

Sức khoẻ: Tình trạng sức khỏe là vấn đề trở ngại, không tốt cột sống.

Cẩn thận 3 ngày tới (19, 20 và 21/12), 3 con giáp có nguy cơ mất tiền, mưu sự bấp bênh, đề phòng tai ương, cẩn thận với các khoản đầu tư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui năm 2024

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp quý nhân gõ cửa, thu tiền về chật két, nhanh chóng đón tin vui năm 2024

Từ 18/12 đến 28/12, 3 con giáp sau có số mệnh giàu sang, ngồi mát thu lộc tứ phương, may mắn có thể gặp được quý nhân.

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