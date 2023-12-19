Đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), người tuổi Ngọ dẫu chưa làm việc như ý, nhưng bạn biết kiểm soát hành vi tốt.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc bình thường, không có quá nhiều khó khăn.

Tài lộc: Tài lộc bình ổn, làm việc cẩn thận kinh tế cải thiện.

Sức khoẻ: Học cách đầu tư vào sức khoẻ, khi bạn thường xuyên lười vận động.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có nhiều may mắn trong năm 2023. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhiều quý nhân trong sự nghiệp nên có thể tiến bộ vượt bậc.

Đồng thời, con giáp tuổi Tỵ cũng thể hiện tốt về mặt tài lộc, thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều so với năm ngoái.

Ngoài ra, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ sẽ tương đối suôn sẻ trong năm nay. Họ sẽ tìm được người yêu phù hợp, mối quan hệ của họ sẽ ngày càng sâu đậm.

Những ngày tốt đẹp của con giáp này sắp đến gần, có thể đám cưới viên mãn, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), tuổi Thân chớ nên làm việc tùy hứng nếu không hậu quả để lại sẽ rất lớn. Con giáp này vì nóng nảy, hiếu thắng, dễ bị kích động nên có thể mắc phải sai lầm trong công việc. Bản mệnh cần có trách nhiệm hơn với công việc mình làm.

Tài chính của tuổi Thân dễ lâm vào nguy hại. Cũng bởi con giáp này cả tin người khác, thiếu thận trọng, không cảnh giác nên dễ bị người khác lợi dụng, kết quả là tiền bạc bị lừa gạt. Tình cảnh hiện tại cũng không thể trách ai ngoài bản thân, hãy coi đó là bài học đắt giá cho mình.

Vận tình duyên cũng ảm đạm khi con giáp này sẽ phải chịu đựng vô số tổn thương do chính người mình yêu gây ra. Bản mệnh yêu rất nhiều, cho đi nhiều nhưng chưa chắc đã được hồi đáp lại tương xứng. Người độc thân vẫn không thể tìm được hình mẫu như mình mong muốn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.