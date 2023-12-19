Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 15:33

Từ 20/12 đến 31/12, 3 con giáp sau vận may rạng ngời, phúc khí không ai bằng, lên hương như diều gặp gió.

Tuổi Thân 

Theo tử vi từ 20/12 đến 31/12, người tuổi Thân hôm nay xấu hổ trước người mình thương.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân vẫn biết cách điều chỉnh đúng hướng. 

Tình cảm: Tình cảm dù chưa được chính thức công khai, nhưng bạn đã giải bày được nhiều tâm sự.

Tài lộc: Quý trọng công sức lao động của bản thân, làm việc thu nhập cao.

Sức khoẻ: Ngồi sai tư thế, thường gây ra đau lưng, nhức mỏi.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tháng này cũng khá lý tưởng về mặt tài chính, đầu tư dễ dàng thu được lợi nhuận, sẽ là tháng có lợi cho khía cạnh tiền bạc cho những ai kiên nhẫn đi tìm kiếm cơ hội.

Trong thời gian này, vận may của bạn sẽ rất lớn, sự nghiệp thăng tiến nhảy vọt, tài vận phát đạt. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, chắc chắn bạn sẽ đạt được rất nhiều, mọi chuyện sẽ như ý muốn, hoa đào sẽ nở rộ.

Mặt sự nghiệp, bạn sẽ phải đối mặt với một làn sóng thử thách mới nhưng cũng sẽ đi kèm với những cơ hội lớn hơn.

Ngoài ra, khả năng giao tiếp của Hợi cũng đã được cải thiện, cho phép họ điều hướng các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách dễ dàng.

Hợi nên tăng cường kỹ năng lãnh đạo trong thời gian này, sắp xếp thời gian hợp lý, sự nghiệp chắc chắn sẽ đạt đến tầm cao hơn.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Từ 20/12 đến 31/12, công việc tiến triển tốt đẹp giúp tuổi Tuất có thêm niềm tin và hy vọng để theo đuổi mục tiêu. Con giáp này thấy được tầm quan trọng của trách nhiệm với công việc, không ngừng cố gắng phấn đấu để tranh thủ giành lấy lợi thế.

Vận tài lộc ổn định. Cả nguồn thu chính và phụ đều đem lại khoản thu đều đặn nên bản mệnh không phải lo lắng gì nếu có bất ngờ gặp phải khó khăn, chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn. Nếu có ý định đầu tư, kinh doanh sinh lời thì thời điểm này cũng rất thích hợp để tiến hành.

Vận trình tình duyên khởi sắc, tuổi Tuất có thể sẽ gặp được người yêu trong mộng của mình vào lúc không ngờ nhất. Các cặp đôi có những bước tiến triển theo hướng tích cực. Cảm xúc thăng hoa, tình yêu cứ thế mà ngày càng trở nên ngọt ngào, thắm thiết hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (20/12-31/12), 3 con giáp nghênh tài đón lộc, của cải vượng phát, công danh sáng chói, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, gian nan thành tài, ra đường có quý nhân giúp đỡ, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12: 3 con giáp vận đỏ ngút trời, gian nan thành tài, ra đường có quý nhân giúp đỡ, về nhà nhặt vàng dưới đất nhà

Đúng 3 ngày 19, 20 và 21/12, 3 con giáp sau phát tài phát lộc, thời tới khó cản, gặt hái thành công mỹ mãn.

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