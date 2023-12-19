Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp tin tốt liên tiếp kéo đến nhà, tình duyên tương đối ổn định, tài lộc thăng hoa bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 16:45

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp sau tiền bạc khá rủng rỉnh, làm gì cũng có người nâng đỡ, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Hợi 

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), người tuổi Hợi là người giỏi kiềm chế cảm xúc. 

Công việc: Người tuổi Hợi trong công danh biết đặt cảm xúc đúng chỗ, đưa ra lý luận thuyết phục.

Tình cảm: Người tuổi Hợi không đủ lý trí để quyết định chấm dứt hay tiếp tục một mối quan hệ. 

Tài lộc: Chi tiêu đúng chỗ, nhưng hạn chế cho người lạ vay mượn.

Sức khoẻ: Biết bồi bổ cơ thể khi làm việc thường xuyên.  

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp tin tốt liên tiếp kéo đến nhà, tình duyên tương đối ổn định, tài lộc thăng hoa bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), người tuổi Tuất nói lời tạm biệt với xui xẻo và bắt đầu đón niềm vui, may mắn. Con giáp này đón nhận những cơ hội đổi đời bất ngờ, tài lộc ngày một dồi dào. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Trong thời gian tới, tuổi Tuất có sự thay đổi tích cực. Cát tinh soi chiếu, bản mệnh tiếp tục bước trên đà thăng tiến, không có gì có thể ngăn cản được.

Thời gian này, người tuổi Tuất có nhiều tài lộc, tương lai vô cùng tươi sáng. Bản mệnh chăm chỉ, nhận được nhiều may mắn nên thành công rực rỡ, tiền của kiếm được cũng nhiều lên.

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp tin tốt liên tiếp kéo đến nhà, tình duyên tương đối ổn định, tài lộc thăng hoa bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), công việc của tuổi Thìn khá tốt. Con giáp này đưa ra được những lựa chọn đúng đắn và vô cùng dứt khoát, quyết đoán nên có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực bản thân, đạt được mục tiêu đã định.

Tuy nhiên vận trình tình cảm lại sa sút hơn hẳn. Giữa con giáp này và nửa kia thường xuyên bất đồng ý kiến, tranh cãi liên miên mà không tìm được cách giải quyết êm đẹp. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng, mệt mỏi.

Người độc thân thường ngày mạnh mẽ và quyết đoán trong nhiều việc nhưng với tình cảm đôi lứa lại thất bại nặng nề cũng vì tính cách đó. Hãy nhớ không phải lúc nào sự mạnh mẽ cũng được lòng đối phương, nó còn có thể khiến tình yêu chớm nở lại phai tàn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 2 ngày cuối tuần (23/12 và 24/12), 3 con giáp tin tốt liên tiếp kéo đến nhà, tình duyên tương đối ổn định, tài lộc thăng hoa bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp đổi vận giàu sang, làm ăn phát đạt, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (20, 21 và 22/12), 3 con giáp đổi vận giàu sang, làm ăn phát đạt, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý

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