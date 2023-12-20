Trong 2 ngày tới, 3 con giáp phú quý chẳng cần lo nghĩ, chuyển mình rực rỡ, gom vàng gom bạc vào nhà

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 13:14

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp sau giàu có đủ đường, vạn sự may mắn, công danh phú quý bền lâu.

Tuổi Thìn 

Trong 2 ngày tới, người tuổi Thìn được dự đoán luôn có những cản trở lớn trong công việc.      

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bị cản trở bởi nhiều người, bạn cần cẩn thận người lạ xung quanh.

Tình cảm: Tình cảm chưa đủ lớn để bạn cố gắng.

Tài lộc: Vững vàng nguồn thu nhập, hạn chế tiêu qua nhiều. 

Sức khoẻ: Ăn nhiều món ngon, cẩn thận đau dạ dày. 

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp phú quý chẳng cần lo nghĩ, chuyển mình rực rỡ, gom vàng gom bạc vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu là người thực tế, kiên định và vô cùng chăm chỉ. Một khi đã đề ra kế hoạch, con giáp này luôn kiên trì và cố gắng đến cùng để mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.

Trong 2 ngày tới, nhờ cát tinh soi chiếu mà những người tuổi Sửu sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim bùng nổ, nhất là trong sự nghiệp. Giai đoạn này, con giáp này có thể dựa vào sự vững vàng và ổn định của mình để từng bước tiến tới mục tiêu nghề nghiệp của mình. Cho dù đó là một dự án mới, một kế hoạch hợp tác hay cơ hội thăng tiến, tuổi Sửu sẽ biến nỗ lực của bản thân thành một thành tựu đáng mong đợi.

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp phú quý chẳng cần lo nghĩ, chuyển mình rực rỡ, gom vàng gom bạc vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong 2 ngày tới, tuổi Tỵ rất hợp với các công việc quản lý, đầu tư. Con giáp này đưa ra được những quyết sách đúng đắn, khiến tiền bạc đổ về và nhờ vậy mà túi tiền khá rủng rỉnh. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng là một người bán hàng tuyệt vời, vì thế mà bản mệnh luôn buôn may bán đắt và tìm được những mối khách hàng tiềm năng. Hãy dần mở rộng quy mô làm ăn của mình, chắc chắn bản mệnh sẽ còn phát đạt hơn nữa trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp phú quý chẳng cần lo nghĩ, chuyển mình rực rỡ, gom vàng gom bạc vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12), 3 con giáp sau hưởng hết giàu sang, làm ăn như ý, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

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