Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 05:20

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12), 3 con giáp sau hưởng hết giàu sang, làm ăn như ý, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

Tuổi Dậu 

Hung vận từ cục diện Tương Hại tác động không nhỏ lên vận trình ngày mới của người tuổi Dậu. Tử vi ngày mới dự báo con giáp này phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác, tinh thần xuống dốc nghiêm trọng. Cũng bởi bạn nỗ lực rất nhiều vì mục tiêu chung của tập thể nhưng lại chẳng được ghi nhận xứng đáng.

Không chỉ vậy, con giáp này cũng cần chú ý đến các kế hoạch kiếm tiền của mình nếu như không muốn lợi nhuận đổ vào hầu bao của người khác hay mất tiền một cách đáng tiếc. Hung tinh cảnh báo về nguy cơ thất bại dù người tuổi này trước đó đã dành nhiều tâm tư, thời gian vào công việc. Tiểu nhân đang tìm cơ hội để phá hoại, nên đề phòng là hơn.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Tuất thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Con giáp này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Trong thời gian này, thời cơ của người tuổi Dậu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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