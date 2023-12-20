Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 13:33

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), 3 con giáp sau giàu sang chạm đỉnh, làm ăn hồng phát đủ đường, đầu tư đâu sinh lời đó.

Tuổi Dần 

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), người tuổi Dần giỏi nhiều công việc cùng một lúc.    

Công việc: Người tuổi Dần làm việc nhiều, đảm nhận nhiều việc cùng một lúc.    

Tình cảm: Tình cảm của bạn đủ lớn cho nhiều người yêu mến, mến mộ.  

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang được cải thiện, cố gắng làm ăn chân chính.     

Sức khoẻ: Bạn luôn mong sức khoẻ ngày càng tốt hơn, cố gắng dành thời gian rèn luyện thể thao.

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ thông minh, lanh lợi. Bản mệnh có sự tự lập, có khả năng phán đoán và tự đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống của mình. Người tuổi Ngọ trông bên ngoài có vẻ vô tâm nhưng thực chất họ là người sâu sắc, sống tình cảm, thấu tình đạt lý.

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc gặp nhiều may mắn. Bản mệnh có thể gặt hái thành công rực rỡ. Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi, tài lộc nở rộ, thu về nhiều thành quả tốt đẹp.

Đối với những người sinh ra bản mệnh tuổi Sửu, họ đừng để bị lóa mắt bởi thành công nhất thời mà cần kiên trì với mục tiêu của mình và làm việc chăm chỉ. Trong hành trình phát triển sự nghiệp của con giáp này, mỗi bước đi đều là chìa khóa dẫn đến thành công, sự kiên nhẫn và kiên trì sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất của họ.

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn.

Người đã lập gia đình biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, thành công.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12): 3 con giáp cát tinh hội tụ, ôm hoài bão vượt thách thức, sự nghiệp rực rỡ không ngờ, vật chất luôn đầy đủ

Tử vi 2 ngày liên tiếp (20 và 21/12), 3 con giáp sau hưởng hết giàu sang, làm ăn như ý, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 35 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 37 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng