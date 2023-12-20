Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12): 3 con giáp tình tiền đỏ rực, phú quý khỏi phải bàn, nhà lầu xe sang trong tầm tay

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), người tuổi Dần giỏi nhiều công việc cùng một lúc.

Tình cảm: Tình cảm của bạn đủ lớn cho nhiều người yêu mến, mến mộ.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc nhiều, đảm nhận nhiều việc cùng một lúc.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang được cải thiện, cố gắng làm ăn chân chính.

Sức khoẻ: Bạn luôn mong sức khoẻ ngày càng tốt hơn, cố gắng dành thời gian rèn luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, lanh lợi. Bản mệnh có sự tự lập, có khả năng phán đoán và tự đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống của mình. Người tuổi Ngọ trông bên ngoài có vẻ vô tâm nhưng thực chất họ là người sâu sắc, sống tình cảm, thấu tình đạt lý.

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc gặp nhiều may mắn. Bản mệnh có thể gặt hái thành công rực rỡ. Cát tinh chiếu mệnh, tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi, tài lộc nở rộ, thu về nhiều thành quả tốt đẹp.

Đối với những người sinh ra bản mệnh tuổi Sửu, họ đừng để bị lóa mắt bởi thành công nhất thời mà cần kiên trì với mục tiêu của mình và làm việc chăm chỉ. Trong hành trình phát triển sự nghiệp của con giáp này, mỗi bước đi đều là chìa khóa dẫn đến thành công, sự kiên nhẫn và kiên trì sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), tuổi Mão nên chủ động thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn với người mà mình thầm mến. Những tin nhắn chuyện trò, quan tâm sẽ giúp đôi bên dần dần xích lại gần nhau hơn.

Người đã lập gia đình biết cách cảm thông cho nửa kia nhiều hơn. Đôi bên cùng trò chuyện và chia sẻ sẽ góp phần khiến quan hệ hai người thêm bền vững, cùng nhau vượt qua khó khăn và chạm tay tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh có thể lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp để quá trình làm việc gặp được nhiều may mắn, thành công.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.