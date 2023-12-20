7 ngày liên tiếp (20/12-27/12/2023): 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đạp gió rẽ sóng, vươn lên mạnh mẽ, thu hái bạc tỷ

7 ngày liên tiếp (20/12-27/12/2023), người tuổi Thân hôm nay không muốn nói chuyện với người lạ.

Tình cảm: Tình cảm làm cho bạn biết cải thiện bản thân, cố gắng nhiều hơn.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân hôm nay không muốn nói chuyện với người lạ trong lúc làm việc, hướng nội.

Tài lộc: Mức thu nhập dù chưa được cải thiện, nhưng bạn vẫn vui vẻ đón nhận.

Sức khoẻ: Bản thân đang làm việc quá sức, cố gắng cải thiện nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề. Người tuổi Mão càng nỗ lực thì tiền bạc càng chảy vào túi nhiều hơn khiến người xung quanh vô cùng ghen tỵ với họ.

7 ngày liên tiếp (20/12-27/12/2023), người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ nhờ đó mà trở nên giàu sang phát tài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

7 ngày liên tiếp (20/12-27/12/2023), tuổi Tuất có thể trở thành người dẫn đầu tập thể hoặc một nhà lãnh đạo sáng giá. Nhiều người sẵn sàng đi theo bản mệnh khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng tự tin.

Tuy nhiên, dù đã gặt hái thành công, con giáp này cũng vẫn cần lắng nghe những lời phê bình. Những người thật sự muốn tốt cho bản mệnh sẽ góp ý, định hướng, giúp bản mệnh nhìn nhận mọi việc xảy ra xung quanh mình chính xác hơn.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong phòng và giường ngủ của mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.