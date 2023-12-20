Đúng 12 ngày liên tiếp tới (21/12-31/12), 3 con giáp thu trọn lợi kếch xù, sự nghiệp vượng phát, tình cảm thăng hoa, gia đạo viên mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 19:33

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (21/12-31/12), 3 con giáp sau tài vận thăng hoa, thời tới cản không kịp, hậu vận giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (21/12-31/12), tuổi Tuất làm việc với thái độ khá thờ ơ, được chăng hay chớ. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bản mệnh sẽ rất dễ mắc lỗi sai và tốn công sức khắc phục.

Dù đang giữ vị thế nào đi nữa, con giáp này cũng không nên quá cứng nhắc với quan điểm của bản thân. Hãy thử lắng nghe ý kiến của mọi người, có thể bản mệnh sẽ tìm ra hướng đi mới hoặc cảm hứng cho công việc đang làm.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Mão, Thân

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (21/12-31/12), 3 con giáp thu trọn lợi kếch xù, sự nghiệp vượng phát, tình cảm thăng hoa, gia đạo viên mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có tính cách hiền lành, theo đuổi sự hòa hợp và giỏi xử lý các mối quan hệ  cá nhân. Họ thích sự công bằng, bình đẳng và thường cân nhắc đến ưu - nhược điểm của mọi việc trước khi ra quyết định.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (21/12-31/12), những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Thìn sẽ được Trời ban cơ hội đặc biệt, giúp họ đạt được bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, con giáp này sẽ phải đối mặt với một quyết định quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai. Tuy nhiên, chỉ cần người tuổi Thìn giữ được bình tĩnh, lý trí và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình thì họ sẽ gặt hái được thành công và luôn giàu có.

Người tuổi Thìn nên nhớ rằng trước khi đưa ra quyết định, con giáp này phải cân nhắc kỹ lưỡng và không bị lung lay bởi ý kiến của người khác. Họ cần giữ vững nguyện vọng ban đầu và tin tưởng vào khả năng của mình.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (21/12-31/12), 3 con giáp thu trọn lợi kếch xù, sự nghiệp vượng phát, tình cảm thăng hoa, gia đạo viên mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (21/12-31/12), người tuổi Tý có nhiều cảm xúc mới lạ với tình yêu mới.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay hành động cẩn thận, làm việc chu đáo trong từng quá trình.

Tình cảm: Người tuổi Tý hiểu rõ tài năng của bản thân, bạn dùng lời lẽ thuyết phục đối phương.

Tài lộc: Nguồn kinh tế bền vững, luôn suy nghĩ thấu đáo khi làm việc. 

Sức khoẻ: Giỏi dậy sớm, kỉ luật với sức khoẻ. 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (21/12-31/12), 3 con giáp thu trọn lợi kếch xù, sự nghiệp vượng phát, tình cảm thăng hoa, gia đạo viên mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (20/12-27/12/2023): 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đạp gió rẽ sóng, vươn lên mạnh mẽ, thu hái bạc tỷ

7 ngày liên tiếp (20/12-27/12/2023): 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đạp gió rẽ sóng, vươn lên mạnh mẽ, thu hái bạc tỷ

7 ngày liên tiếp (20/12-27/12/2023), 3 con giáp sau bước chân trái sa hũ vàng, chân phải sa vào hũ bạc, tài lộc lớn nhỏ đều không lọt khỏi tầm tay.

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