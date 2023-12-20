3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), sự nghiệp của tuổi Thân có dấu hiệu phát triển tích cực. Con giáp này tự tin làm theo những gì mình cho là đúng, thậm chí có khả năng dẫn dắt tập thể tìm ra hướng phát triển mới.

Người đã lập gia đình, dù bận rộn đến mấy, cũng luôn dành thời gian cho người thân. Chính vì luôn thường xuyên trò chuyện nên vợ chồng bản mệnh rất hiểu nhau, cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn và giành thắng lợi.

Con giáp này cũng rất lý trí trong tình cảm. Dù còn độc thân, bản mệnh cũng không dễ dàng tin theo lời ngon tiếng ngọt của người khác. Tuổi Thân luôn quan sát hành động của đối phương để đánh giá người đó có chân thành hay không.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là những người lạc quan, nhiệt tình và thích phiêu lưu, tuổi Dần mong muốn khám phá thế giới và theo đuổi lối sống tự do, thoải mái.

3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), nhờ thần may mắn chiếu mệnh mà những người tuổi Dần sẽ có cơ hội mới trong học tập và phát triển sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này học hỏi kiến thức, kỹ năng mới và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, trong lĩnh vực chuyên môn, người tuổi Dần sẽ hoàn thành tốt công việc và có thể thăng tiến, tăng lương.

Thời gian này sẽ là thời điểm để người tuổi Dần theo đuổi kiến thức và phát triển sự nghiệp. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội, tích cực học hỏi và nâng cao năng lực của mình. Đồng thời, họ cũng nên duy trì thái độ lạc quan và tự tin vì điều này sẽ mang lại cho tuổi Dần nhiều thành tựu đáng khen ngợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

3 ngày liên tiếp tới (21, 22 và 23/12), người tuổi Dậu tạo ra nhiều bất ngờ lớn cho bạn bè.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Dậu chưa đạt thành tựu cao, lao động đạt nhiều vinh quang.

Tình cảm: Người tuổi Dậu tình cảm chịu nhiều đau thương khi bị lừa dối nhiều lần.

Tài lộc: Rất lí trí khi đầu tư, không nghe bên ngoài.

Sức khoẻ: Ăn uống không đúng bữa, dạ dày không ổn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.