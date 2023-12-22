Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (25/12-31/12): Dậu vượng phát đủ đường, Tỵ giàu không lối thoát, Hợi bận rộn đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 03:05

Tuần tới (25/12-31/12), 3 con giáp sau tiền bạc rủng rỉnh, chẳng lo thiếu thốn, liên tiếp đón nhận tin vui trong cuộc sống.

Tuổi Dậu 

Tuần tới (25/12-31/12), tuổi Dậu có xu hướng tự chê trách vì những gì bản thân chưa đạt được. Xuất hiện tâm lý này có thể là vì bản mệnh đang tự so sánh bản thân với những người xung quanh. Hãy vạch sẵn một kế hoạch cho mình, đừng chạy theo bất cứ ai cả.

Con giáp này cũng cần chú ý đến những mối quan hệ mang lại nhiều lợi ích, cân nhắc nguy hiểm, áp lực tiềm ẩn mà bản thân phải đối mặt với nó trong tương lai. Điều quan trọng là giữ tâm lý bình tĩnh, đón nhận những cơ hội tốt.

Trong ngày này, tuổi Dậu sẽ nhận được một lời mời thú vị, khó có thể từ chối. Hãy tham gia cuộc vui của mọi người vì chúng giúp bản mệnh trút bỏ những căng thẳng trong đầu rất hiệu quả.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (25/12-31/12): Dậu vượng phát đủ đường, Tỵ giàu không lối thoát, Hợi bận rộn đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất thông minh, ham học hỏi và sáng tạo. Cũng bởi vậy, họ có cách làm riêng, có phương pháp riêng khác biệt với các đối thủ. Họ đọc hiểu và cảm nhận những tình huống xung quanh một cách nhạy bén.

Tuần tới (25/12-31/12), việc làm ăn của Tỵ diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ có hướng đi đúng đắn, con giáp này vượt qua áp lực, đạt được thành tích đáng kính nể. Người tuổi này khởi nghiệp từ số vốn rất nhỏ nhưng cũng có thể thu lợi lớn.

Người tuổi Tỵ thường có quyết đoán trong quyết định và hành động. Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi này tỏ ra kiên định. Con giáp này thường có sức mạnh nội tâm và trực giác tốt. Sự thành công của họ trở thành hình mẫu cho nhiều người.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (25/12-31/12): Dậu vượng phát đủ đường, Tỵ giàu không lối thoát, Hợi bận rộn đếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tuần tới (25/12-31/12), người tuổi Hợi mâu thuẫn trong công việc. 

Công việc: Người tuổi Hợi có sự mâu thuẫn lớn với đồng nghiệp chưa thể giải quyết. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi nhanh chóng chọn nơi hẹn hò lãng mạn.

Tài lộc: Luôn có niềm tin lớn vào bản thân chinh phục mục tiêu.

Sức khoẻ: Có nhiều thời gian cho bản thân, tận hưởng không gian yên tĩnh.   

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (25/12-31/12): Dậu vượng phát đủ đường, Tỵ giàu không lối thoát, Hợi bận rộn đếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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