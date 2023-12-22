Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu to sung túc, cát tường như ý, hưởng phúc cả đời

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 01:33

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12), 3 con giáp sau may mắn hội tụ, thu tiền không ngơi tay, cuối năm mua biệt thự, sắm xe sang.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12), tuổi Ngọ nếu có ý nghĩ phải thay đổi đột nhiên lóe lên trong đầu thì hãy chớp lấy thời cơ ngay tức khắc, bởi vì cơ hội không chờ đợi một ai. Con giáp này hãy tận dụng tốt vận may đang có.

Về mặt tình cảm, cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, bản mệnh đừng khiến chúng rối ren thêm, hãy cân bằng mối quan hệ với bạn đời, đối tác, bởi đây là giai đoạn dễ nảy sinh những tranh cãi, khác biệt do các vấn đề xảy ra trong quá khứ.

Ngoài việc quan tâm đến người khác, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến bản thân. Đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ về những người xung quanh, trong khi bản thân chưa thực sự được hài lòng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu to sung túc, cát tường như ý, hưởng phúc cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12) chính là lúc tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời sắp tới đủ đầy cả tình lẫn tiền. Tử vi có nói, thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi nên tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. tới là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để tuổi Hợi bước lên tầm cao mới, khi mà cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu to sung túc, cát tường như ý, hưởng phúc cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12), người tuổi Mùi kiên cường vượt qua các chướng ngại.

Tình cảm: Tình cảm vun đắp thời gian dài, cả hai nhận được sự quan tâm của gia đình. 

Tài lộc: Bằng nhiều nỗ lực, bạn cố gắng dành nhiều thời gian học hỏi.

Sức khoẻ: Khám định kì cẩn thận, quan tâm sức khoẻ chu đáo. 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu to sung túc, cát tường như ý, hưởng phúc cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, phú quý lên hương, từ nghèo hóa giàu, cuộc sống muôn phần thịnh vượng

Đúng 10 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp xoay chuyển vận mệnh, phú quý lên hương, từ nghèo hóa giàu, cuộc sống muôn phần thịnh vượng

Đúng 10 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp sau vận may áp đảo, bản mệnh thăng hoa, tài lộc rực sáng hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 7 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 7 giờ 29 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 7 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 8 giờ 32 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 9 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng