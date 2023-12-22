Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu to sung túc, cát tường như ý, hưởng phúc cả đời

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12), tuổi Ngọ nếu có ý nghĩ phải thay đổi đột nhiên lóe lên trong đầu thì hãy chớp lấy thời cơ ngay tức khắc, bởi vì cơ hội không chờ đợi một ai. Con giáp này hãy tận dụng tốt vận may đang có.

Ngoài việc quan tâm đến người khác, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến bản thân. Đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ về những người xung quanh, trong khi bản thân chưa thực sự được hài lòng.

Về mặt tình cảm, cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, bản mệnh đừng khiến chúng rối ren thêm, hãy cân bằng mối quan hệ với bạn đời, đối tác, bởi đây là giai đoạn dễ nảy sinh những tranh cãi, khác biệt do các vấn đề xảy ra trong quá khứ.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12) chính là lúc tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời sắp tới đủ đầy cả tình lẫn tiền. Tử vi có nói, thời gian qua tuổi Hợi khổ đủ rồi nên tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. tới là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ để tuổi Hợi bước lên tầm cao mới, khi mà cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày liên tiếp (22/12 và 23/12), người tuổi Mùi kiên cường vượt qua các chướng ngại.

Tình cảm: Tình cảm vun đắp thời gian dài, cả hai nhận được sự quan tâm của gia đình.

Tài lộc: Bằng nhiều nỗ lực, bạn cố gắng dành nhiều thời gian học hỏi.

Sức khoẻ: Khám định kì cẩn thận, quan tâm sức khoẻ chu đáo.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.