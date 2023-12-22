Đúng 15 ngày cuối cùng tháng 12/2023: 3 con giáp đức năng thắng số, có phúc cả đời, được cát tinh hộ mệnh, việc khó gặp quý nhân giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 15:33

15 ngày cuối cùng tháng 12/2023, 3 con giáp sau vượt qua rào cản khó khăn, từ nghèo hóa giàu, chuẩn bị đón Tết linh đình.

Tuổi Tỵ 

Tử vi 15 ngày cuối cùng tháng 12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ bận tâm nhiều chuyện cũ.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay chưa có sự thoải mái khi hoàn tất công việc được giao.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ thường gợi nhớ chuyện cũ, chưa nguôi ngoai.

Tài lộc: Dù thu nhập đang có nhiều tiến triển, nhưng bạn đừng .

Sức khoẻ: Chưa đạt kết quả mong đợi, bạn cần cố gắng rèn luyện thể lực nhiều hơn nữa.

Đúng 15 ngày cuối cùng tháng 12/2023: 3 con giáp đức năng thắng số, có phúc cả đời, được cát tinh hộ mệnh, việc khó gặp quý nhân giúp đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi nổi tiếng với tính cách ấm áp, nhạy cảm và thân thiện với mọi người. Họ luôn bảo vệ bản thân và những người xung quanh sự dịu dàng, tinh tế và chan chứa yêu thương của mình.

15 ngày cuối cùng tháng 12/2023, sức quyến rũ của người tuổi Mùi sẽ tăng lên, đặc biệt là trong các mối quan hệ gia đình và người thân yêu, nơi họ có thể cảm nhận được sự ấm áp vô tận. Với tuổi Mùi làm công ăn lương, khoảng thời gian này tuy vô cùng bận rộn nhưng lại mang đến cho họ nguồn tài chính dồi dào.

Thời gian tới, người tuổi Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình cũng như bạn bè thân thiết. Họ cũng cần học cách cân bằng giữa công việc và nhu cầu cá nhan để đầu óc luôn thoải mái, làm đâu trúng đó.

Đúng 15 ngày cuối cùng tháng 12/2023: 3 con giáp đức năng thắng số, có phúc cả đời, được cát tinh hộ mệnh, việc khó gặp quý nhân giúp đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

15 ngày cuối cùng tháng 12/2023, sự nghiệp của tuổi Thân có dấu hiệu phát triển tích cực. Con giáp này tự tin làm theo những gì mình cho là đúng, thậm chí có khả năng dẫn dắt tập thể tìm ra hướng phát triển mới.

Con giáp này cũng rất lý trí trong tình cảm. Dù còn độc thân, bản mệnh cũng không dễ dàng tin theo lời ngon tiếng ngọt của người khác. Tuổi Thân luôn quan sát hành động của đối phương để đánh giá người đó có chân thành hay không.

Người đã lập gia đình, dù bận rộn đến mấy, cũng luôn dành thời gian cho người thân. Chính vì luôn thường xuyên trò chuyện nên vợ chồng bản mệnh rất hiểu nhau, cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn và giành thắng lợi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 15 ngày cuối cùng tháng 12/2023: 3 con giáp đức năng thắng số, có phúc cả đời, được cát tinh hộ mệnh, việc khó gặp quý nhân giúp đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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