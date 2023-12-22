Đúng 5 ngày tới (27/12), 3 con giáp vận số đỏ son, lộc chảy đầy túi, hóa Rồng hóa Phượng, vạn lần phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 14:33

Đúng 5 ngày tới (27/12), 3 con giáp sau được dự đoán bản mệnh có nhiều điểm sáng, tiền tiêu rủng rỉnh, ngay từ cuối năm đổi vận giàu sang.

Tuổi Mão 

Tử vi 5 ngày tới  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão chịu đựng những người làm tổn thương bạn.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão chọn công việc ổn định, không gò bó bản thân.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão thích người bạn thương cưng chiều. 

Tài lộc: Có thêm khoảng tiết kiệm cho bản thân.

Sức khoẻ: Cẩn thận sức khoẻ bản thân, khi thời tiết vào đông.

Đúng 5 ngày tới (27/12), 3 con giáp vận số đỏ son, lộc chảy đầy túi, hóa Rồng hóa Phượng, vạn lần phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn thường theo đuổi sự cân bằng, sang trọng và có khả năng giao tiếp tốt nên luôn trở thành trung tâm của sự chú ý khi đứng giữa đám đông.

Đúng 5 ngày tới (27/12), sức hấp dẫn của con giáp này sẽ lên đến đỉnh điểm và tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời ngập ánh sao. Tuổi Thìn thông minh, linh hoạt và cư xử tinh tế nên không khó để họ làm quen với mọi người xung quanh. Trong sự nghiệp, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu, sự may mắn về danh vọng và tài lộc sẽ giúp họ chiếm ưu thế ở nơi làm việc.

Trong giai đoạn này, những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Thìn có thể tham gia các hoạt động xã hội một cách tích cực và mở rộng mối quan hệ cá nhân. Con giáp này cũng cần nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp và duy trì phong thái lịch sự khi tương tác với người khác.

Đúng 5 ngày tới (27/12), 3 con giáp vận số đỏ son, lộc chảy đầy túi, hóa Rồng hóa Phượng, vạn lần phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đúng 5 ngày tới (27/12), tuổi Tỵ có thể nghĩ ra một vài hình thức đầu tư, kinh doanh mới. Hãy cứ mạnh dạn thực hiện, dù quá trình bắt đầu có thể hơi vất vả một chút, song dần dần, bản mệnh có thể thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được người ưng ý nếu chăm chỉ tham gia vào các buổi tụ tập bạn bè và thể hiện điểm mạnh của bản thân. Con giáp này đang dần có những suy nghĩ tích cực hơn về chuyện tình cảm.

Người có đôi nên quan tâm đến nửa kia nhiều hơn và dành cho đối phương nhiều lời âu yếm cũng như những hành động chăm sóc chân thành. Tình cảm của hai người đang phát triển rất tốt và khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Đúng 5 ngày tới (27/12), 3 con giáp vận số đỏ son, lộc chảy đầy túi, hóa Rồng hóa Phượng, vạn lần phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày liên tiếp (22/12-26/12/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, cát lành hội tụ, tài lộc nhảy số, giàu to không tưởng

5 ngày liên tiếp (22/12-26/12/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, cát lành hội tụ, tài lộc nhảy số, giàu to không tưởng

5 ngày liên tiếp (22/12-26/12), 3 con giáp sau được dự đoán vượng tài, có quý nhân giúp đỡ, cơ hội giàu sang đổi đời chỉ trong tầm tay.

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