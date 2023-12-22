5 ngày liên tiếp (22/12-26/12/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, cát lành hội tụ, tài lộc nhảy số, giàu to không tưởng

5 ngày liên tiếp (22/12-26/12), những khát vọng của tuổi Tuất thuyên giảm do bản mệnh không chịu đứng lên hành động. Con giáp này làm gì cũng lo trước sợ sau, điều này không sai nhưng nó khiến cho bản mệnh trở nên chần chừ và thiếu quyết đoán.

Con giáp này làm việc gì cũng hướng về gia đình hơn, đó thực sự là động lực để bản mệnh vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại. Và gia đình thực sự là chỗ dựa cho bản mệnh, hãy trân trọng những gì mình đang có.

Tình hình tài chính của con giáp này có thể gặp một chút rắc rối nho nhỏ, do đó bản mệnh chú ý đến các vấn đề như tài khoản, quỹ, đồng thời có thái độ tích cực để ứng phó mọi việc.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ có bản tính thích tự do nhưng cũng là người biết cân nhắc nặng nhẹ. Họ rất chú trọng việc hợp tác với người khác trong công việc, không hề hành xử tùy hứng.

Những con giáp này làm việc gì cũng có hiệu suất cao, có gặp khó khăn cũng nhanh chóng giải quyết. Hơn nữa, họ cũng là người tích cực và khao khát thành công nên sẽ nỗ lực để có được kết quả tốt nhất trong công việc.

Con giáp tuổi Ngọ sẽ có nhiều thành tựu trong thời gian tới, gặp gỡ quý nhân và được trợ giúp trong sự nghiệp. Họ sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu và nhiệm vụ của mình trong thời gian này.

Từ đêm nay, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện, không gặp áp lực với mọi thứ và có thể đạt được mục tiêu cuộc sống của mình rất suôn sẻ.

Nếu người tuổi Ngọ tích cực thể hiện bản thân hơn nữa, họ sẽ được có thể vươn lên thành người đứng đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 5 ngày liên tiếp (22/12-26/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có nhiều động lực làm việc mỗi ngày.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão đam mê công việc, nhưng lại không biết cách thu xếp thời gian rõ ràng.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão bôn ba nhiều nơi, chọn đa dạng loại hình.

Tài lộc: Đưa tiềm lực kinh tế bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

Sức khoẻ: Da thường nổi mẫn vì yếu tố thời tiết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.