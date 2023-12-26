Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), 3 con giáp chuyển mình giàu có, đếm tiền mỏi tay, đón tài lộc như mưa, làm gì cũng như ý

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), tuổi Thân dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập. Cơ hội kiếm tiền đang bày trước mặt, bản mệnh chớ chần chừ, hãy nhanh nắm bắt ngay thôi.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên của tuổi Thân không được tốt. Dù là người độc thân hay đã kết hôn đều gặp không ít rắc rối, chuyện muộn phiền. Các cặp đôi ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp trong nhiều vấn đề, từ đó khiến gia đạo bất ổn.

Con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, một khi hạ quyết tâm là sẽ làm cho bằng được. Dù cuối năm công việc gặp nhiều căng thẳng và áp lực nhưng bản mệnh phản ứng linh hoạt, suy nghĩ tích cực nên nhìn chung vẫn giải quyết mọi thứ ổn thỏa, yên tâm nghỉ lễ trước mắt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), công việc của tuổi Dần diễn ra hanh thông. Tư chất thông minh và giỏi giao tiếp giúp cho người này nhận ra sự yêu mến từ tất cả mọi người. Đây được xem là cơ hội tốt để bản mệnh tiến thêm bước dài trên con đường thăng tiến.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Tử vi cho biết không có điềm báo phá tài nào nên con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm đến chuyện “cơm áo gạo tiền" trong khoảng thời gian này.

Vận trình tình cảm tiến triển một cách tốt đẹp. Tam Hợp cục giúp cho người đã lập đình nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ đối phương. Ngoài ra, người độc thân do bản tính lúc này lúc khác nên khiến nhiều người khá e dè khi tiếp xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 10 ngày liên tiếp tới (27/12-7/1), người tuổi Dậu vận trình tổng thể sẽ tốt hơn, có nhiều sự kiện khiến bạn trở nên vui vẻ.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay ở mức trung bình, bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi người yêu cũ.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay được cải thiện, cảm thấy hài lòng hơn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay đang trên đà tăng tiến, vận trình hanh thông, làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi hơn.

Sức khỏe: Bình thường, không nên ăn kiêng để giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.