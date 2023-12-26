Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), 3 con giáp cát tường vây quanh, tài lộc đầy nhà, cuộc sống giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 17:05

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), 3 con giáp sau công việc an nhàn, phúc lộc đầy người, tậu nhà tậu xe dễ như trở bàn tay.

Tuổi Tuất 

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), tuổi Tuất mưu sự dễ thành. Bản mệnh đang đặt ra rất nhiều tham vọng cho bản thân và bằng ý chí quyết tâm, sẽ dễ dàng hiện thực hóa được mục tiêu. Cứ nỗ lực hết mình, sớm hay muộn bản mệnh cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Vận trình tài lộc ở thời điểm này khá dồi dào, thu nhập của con giáp này đang có những dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều khởi sắc. Các khoản thưởng cũng giúp bản mệnh thoải mái chi tiêu, mua sắm theo kế hoạch đặt ra từ trước đó.

Vận tình tình cảm của tuổi Tuất có những dấu hiệu khởi sắc, đào hoa nở rộ rực rỡ. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở lòng mình ra hơn, đón chờ những cơ hội mà vận mệnh sắp đặt. Đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính bản thân mình, hạnh phúc sẽ tự tìm tới.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), 3 con giáp cát tường vây quanh, tài lộc đầy nhà, cuộc sống giàu sang như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão vốn rất tốt bụng, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ có khả năng giao tiếp tốt nên đi đến đâu cũng có người yêu mến. Mỗi khi gặp khó khăn, họ dễ gặp được quý nhân, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc.

Theo tử vi, người tuổi Mão từ thời gian này trở đi sẽ có tin vui về tài lộc. Tính cách kiên cường của người tuổi Mão thôi thúc họ không ngừng tiến bộ, chăm chỉ trong công việc. Người tuổi này rất biết tự kỷ luật mình. Nếu giữ vững được tinh thần làm việc tích cực này, phần thưởng là điều xứng đáng với họ.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), người tuổi Mão hứa hẹn sẽ gia tăng thu nhập từ cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ. Không những vậy, nửa cuối năm nay còn là khoảng thời gian con giáp này gặp nhiều may mắn, có thể gặp được những cơ hội kiếm tiền tốt, sự nghiệp và tài lộc đều suôn sẻ, hanh thông.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), 3 con giáp cát tường vây quanh, tài lộc đầy nhà, cuộc sống giàu sang như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), người tuổi Tỵ vận trình tổng thể của người tuổi Tỵ ở mức trung bình, có tâm lý khuất mắt trông coi, coi như không thấy gì. 

Tình duyên: Hôm nay đường tình duyên sa sút, dễ xuất hiện lực cản, bạn dễ nản lòng với mối quan hệ này.

Công việc: Vận may trong công việc hôm nay sẽ được cải thiện và thái độ cố chấp của bạn sẽ thay đổi.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tăng cao, làm ăn buôn bán gì đó cũng không tệ.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay được cải thiện, vận độn nhiều hơn sẽ tốt cho cơ thể.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (30 và 31/12), 3 con giáp cát tường vây quanh, tài lộc đầy nhà, cuộc sống giàu sang như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 2 ngày liên tiếp (25/12 và 26/12), 3 con giáp sau phất lên như Rồng, may mắn ngập tràn, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay.

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