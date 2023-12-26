Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, tuổi Thìn suôn sẻ hay gập ghềnh phần lớn phụ thuộc vào thái độ làm việc của chính mình. Con giáp này được nhắc nhở chớ nên lơ là chủ quan, rắc rối có thể xuất hiện vào những lúc chẳng hề ngờ tới, một bước đi sai lầm có thể khiến cho mọi thứ tan tành.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động, thời gian này mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vẫn giữ được sự ổn định. Tuy nhiên vì bận rộn nên đôi khi con giáp này cũng có phần lơ là, hãy cố gắng dành thêm thời gian cho nửa kia để đối phương không cảm thấy tủi thân.

Vận trình tài lộc cũng thăng trầm bất ổn. Tuổi Thìn có năng lực kiếm tiền nhưng lại thiếu kỹ năng quản lý tài chính, thế nên không tích lũy được nhiều cho bản thân mình. Con giáp này cần phải quản lý chặt chẽ tài chính của mình để cải thiện tình trạng này.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, con giáp này sẽ trở thành tâm điểm của cảm xúc khi trải qua khoảng thời gian yêu thương đầy ấm áp và được quan tâm. Họ sẽ dùng sự dịu dàng và ngọt ngào của bản thân để sưởi ấm trái tim những người xung quanh và làm cho mối quan hệ với họ ngày càng bền chặt hơn.

Trong giai đoạn này, tính cách của người tuổi Mùi sẽ tinh tế và nhạy cảm hơn, nhu cầu được yêu thương và chia sẻ của con giáp này cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Người độc thân có thể gặp đối tượng đặc biệt tại một sự kiện xã hội đông người như chương trình tình nguyện, hội thảo...Tuổi Mùi nên cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động ấm áp và lãng mạn như bữa tối dưới ánh nến, chuyến du lịch đến suối nước nóng hoặc đơn giản chỉ là gửi một lời tỏ tình đầy tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, người tuổi Tỵ vận trình tổng thể của người tuổi Tỵ ở mức trung bình, có tâm lý khuất mắt trông coi, coi như không thấy gì.

Tình duyên: Hôm nay đường tình duyên sa sút, dễ xuất hiện lực cản, bạn dễ nản lòng với mối quan hệ này.

Công việc: Vận may trong công việc hôm nay sẽ được cải thiện và thái độ cố chấp của bạn sẽ thay đổi.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tăng cao, làm ăn buôn bán gì đó cũng không tệ.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay được cải thiện, vận độn nhiều hơn sẽ tốt cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.