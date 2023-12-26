Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 13:45

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, 3 con giáp sau tài chính hanh thông, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, cuộc sống lên hương giàu có.

Tuổi Thìn 

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, tuổi Thìn suôn sẻ hay gập ghềnh phần lớn phụ thuộc vào thái độ làm việc của chính mình. Con giáp này được nhắc nhở chớ nên lơ là chủ quan, rắc rối có thể xuất hiện vào những lúc chẳng hề ngờ tới, một bước đi sai lầm có thể khiến cho mọi thứ tan tành.

Vận trình tài lộc cũng thăng trầm bất ổn. Tuổi Thìn có năng lực kiếm tiền nhưng lại thiếu kỹ năng quản lý tài chính, thế nên không tích lũy được nhiều cho bản thân mình. Con giáp này cần phải quản lý chặt chẽ tài chính của mình để cải thiện tình trạng này.

Vận trình tình cảm không có nhiều biến động, thời gian này mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vẫn giữ được sự ổn định. Tuy nhiên vì bận rộn nên đôi khi con giáp này cũng có phần lơ là, hãy cố gắng dành thêm thời gian cho nửa kia để đối phương không cảm thấy tủi thân.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, con giáp này sẽ trở thành tâm điểm của cảm xúc khi trải qua khoảng thời gian yêu thương đầy ấm áp và được quan tâm. Họ sẽ dùng sự dịu dàng và ngọt ngào của bản thân để sưởi ấm trái tim những người xung quanh và làm cho mối quan hệ với họ ngày càng bền chặt hơn.

Trong giai đoạn này, tính cách của người tuổi Mùi sẽ tinh tế và nhạy cảm hơn, nhu cầu được yêu thương và chia sẻ của con giáp này cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Người độc thân có thể gặp đối tượng đặc biệt tại một sự kiện xã hội đông người như chương trình tình nguyện, hội thảo...Tuổi Mùi nên cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động ấm áp và lãng mạn như bữa tối dưới ánh nến, chuyến du lịch đến suối nước nóng hoặc đơn giản chỉ là gửi một lời tỏ tình đầy tình cảm. 

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12, người tuổi Tỵ vận trình tổng thể của người tuổi Tỵ ở mức trung bình, có tâm lý khuất mắt trông coi, coi như không thấy gì. 

Tình duyên: Hôm nay đường tình duyên sa sút, dễ xuất hiện lực cản, bạn dễ nản lòng với mối quan hệ này.

Công việc: Vận may trong công việc hôm nay sẽ được cải thiện và thái độ cố chấp của bạn sẽ thay đổi.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tăng cao, làm ăn buôn bán gì đó cũng không tệ.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay được cải thiện, vận độn nhiều hơn sẽ tốt cho cơ thể.

Đúng 3 ngày 27, 28 và 29/12: 3 con giáp có đại nghiệp vững chắc, gom tiền tỷ vào nhà, thóc lúa đầy bồ, vàng bạc chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (25/12 và 26/12): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, vàng bạc ngập nhà, chẳng cần bon chen cũng giàu to

Tử vi 2 ngày liên tiếp (25/12 và 26/12): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, vàng bạc ngập nhà, chẳng cần bon chen cũng giàu to

Tử vi 2 ngày liên tiếp (25/12 và 26/12), 3 con giáp sau phất lên như Rồng, may mắn ngập tràn, kiếm tiền tỷ dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 2 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 2 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề