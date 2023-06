Đúng 3 ngày tới (4/7 - 6/7): 3 con giáp được hưởng vinh hoa phú quý đầy nhà, song hỷ lâm môn, quý nhân kề bên giúp sức, muốn nghèo cũng khó

Tuổi Hợi

Hợi là một trong số các giáp luôn có vận may khiến người khác phải ghen tỵ. Người khác thường thấy tuổi Hợi chỉ thích vui chơi, hưởng thụ, lười làm nhưng không bao giờ thấy họ lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, hết tiền. Lý do là do vận quý nhân của họ mạnh.

Đúng 3 ngày tới (4/7 - 6/7), người tuổi Hợi rất niềm nở, vui vẻ và dễ gần nên họ thường có rất nhiều bạn bè. Một khi đã kết giao bạn bè, người tuổi Hợi sẽ rất nhiệt tình, rộng rãi nên đương nhiên luôn được mọi người yêu quý. Họ luôn trung thành với một quan niệm sống rõ ràng là “có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng”. Đó là lí do, khi gặp khó khăn, họ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ hết mình của người khác. Vận tài lộc vượng phát cho người kinh doanh buôn bán. Lộc trời cho Hợi nhìn thấy tia sáng phía trước cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều khởi phát, tiền bạc dồi dào, chẳng lo túng thiếu.