Đúng 4 ngày đầu tuần (4/7 - 7/7): 3 con giáp này được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở, có của ăn của để, chuyện dữ cũng hóa lành

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 20:34

Chẳng khác ‘cá vượt vũ môn’ hóa rồng sau những cố gắng, 3 con giáp càng may mắn nhờ quý nhân phù trợ, thăng hoa tiền bạc, viên mãn khó ai bằng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp được quý nhân phù trợ đúng 4 ngày đầu tuần (4/7 - 7/7) khi mà mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, từ tiền bạc, tình cảm cho đến công việc, không gì là không như ý. Đường tình duyên khởi sắc, gia đình tình cảm hòa hợp, đôi lứa bên nhau hạnh phúc tính chuyện trăm năm. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác phái, đào hoa nở rộ.

Đúng 4 ngày đầu tuần (4/7 - 7/7): 3 con giáp này được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở, có của ăn của để, chuyện dữ cũng hóa lành - Ảnh 1
Người tuổi Tuất có vận trình hanh thông trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Internet

Công việc tuy vẫn có khó khăn nhưng quý nhân giúp sức nên cơ bản đều được giải quyết ổn thỏa, vận trình tươi sáng. Bản mệnh được cấp trên ưu ái và trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực và khẳng định vị trí của mình. Sắp tới có tin báo thăng quan tiến chức, tài lộc cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều khởi phát, tiền bạc dồi dào, chẳng lo túng thiếu. Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, lại thêm quý nhân ở bên trợ lực nên bản mệnh thuận lợi vượt qua những trở ngại trên con đường đi tới thành công

Tuổi Sửu

Suốt bốn tháng vừa qua, cuộc sống của người tuổi Sửu gặp không ít biến động do chịu sự ảnh hưởng của hai hung tinh. Vận thế của họ không tốt lắm, kém may mắn, tâm trạng càng thêm lo lắng không dứt.

Tuy nhiên, tình hình của người tuổi Sửu sẽ trở nên khả quan hơn đúng 4 ngày đầu tuần (4/7 - 7/7) nhờ vận tốt đến. Họ không chỉ được quý nhân phù trợ, mà số tiền tiết kiệm được cũng sẽ tăng vọt, cuộc sống vừa lòng đẹp ý.

Đúng 4 ngày đầu tuần (4/7 - 7/7): 3 con giáp này được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở, có của ăn của để, chuyện dữ cũng hóa lành - Ảnh 2
Con giáp may mắn có được cơ hội cải thiện tài chính vượt trội. Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 4 ngày đầu tuần (4/7 - 7/7), sự nghiệp của người tuổi Sửu có nhiều khả năng đi lên, bản thân họ cũng dành được nhiều thành tích xuất sắc. Điều người tuổi Sửu cần làm lúc này: xác định rằng những thất bại hay khó khăn mà họ đang đối mặt chỉ là tạm thời. Họ không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề, cứ lạc quan, bởi cuộc sống gia đình sẽ sớm hạnh phúc, hòa thuận trong tương lai.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang nhiều “Phúc Khí”, nhưng vận thế của con giáp này có thể gặp nhiều áp lực. Đúng 4 ngày đầu tuần (4/7 - 7/7), cung mệnh xuất hiện cục diện “ Hợi Thủy Nhập Thủy Khố” mà thủy khố tức là Tài khố nên thu nhập không ngừng gia tăng. Người tuổi Hợi có làm việc gì cũng kiếm ra tiền. Đúng 4 ngày đầu tuần (4/7 - 7/7), nhờ được quý nhân đưa đường chỉ lối mà đường tài vận của Hợi sẽ được cải thiện bất ngờ, trúng lớn còn đủ tiền mua nhà, tậu xe.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Số lớn càng tiêu tiền càng giàu phải kể đến 3 con giáp này, cả đời không bao giờ lo thiếu tiền, số tiền bỏ ra bao nhiêu thu lại về nhiều bấy nhiêu.

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