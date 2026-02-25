Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 15:29

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiền về nườm nượp, của cải chất đầy kho.

Tuổi Hợi 

Công việc của tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ. Vốn là một người thông minh, nhanh nhẹn nên mọi rắc rối xuất hiện trong ngày đều được người tuổi này giải quyết ổn thỏa. Để gia tăng nguồn tài chính hiện tại, con giáp này được khuyên cần nghĩ tới các phương án kiếm tiền dự phòng bằng cách kinh doanh, đầu tư vào một lĩnh vực nào đó.

Vận trình tình cảm trên đà vượng sắc. Người độc thân mau chóng tìm được chân ái đời mình thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Người đã lập gia đình cần giữa khoảng cách với người khác giới để tránh những hiểu lầm không đáng.

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi là con giáp chăm chỉ, nghị lực, giỏi đối nhân xử thế. Từ nay, tuổi Mùi bước vào chu kỳ ổn định và tăng trưởng, họ làm gì cũng gặp may, tiền tài đều tăng mạnh. Dù không quá ồn ào, nhưng tài chính của bạn có dấu hiệu tăng đều và bền vững. Người làm ăn buôn bán có thể cải thiện doanh thu rõ rệt, lợi nhuận tăng cao vù vù; người làm công việc văn phòng dễ được ghi nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt, tuổi Mùi trong giai đoạn này dễ gặp quý nhân hỗ trợ, họ đụng đâu trúng đó, bách chiến bách thắng. Những kế hoạch từng trì hoãn nay có cơ hội triển khai suôn sẻ. Nếu biết tận dụng sự hậu thuẫn từ xung quanh, tận dụng tốt cơ hội và giữ tinh thần tích cực, tuổi Mùi có thể chính thức khép lại chuỗi ngày khó khăn, mở ra hành trình mới với nhiều hy vọng và thành công hơn phía trước.

Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận mệnh rực sáng như bình minh, tài vận sáng sủa, thành công chói lọi, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 16 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Tâm sự 24 phút trước
3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Ngoại tình 32 phút trước
Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tâm sự Eva 36 phút trước
Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Tâm sự 40 phút trước
3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng