Từ nay, 26/2/2026 đến 31/3/2026: 3 con giáp cuộc đời sang trang, tiền của ngập lối, bắc thang đến thành công, chạm tay vào may mắn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sự khó khăn trong cách làm việc không chia sẻ được với ai.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn thường nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.

Ngày này tuổi Thìn hãy dành tự đồng cảm đến những người cần giúp đỡ, cần tránh đi sự căng thẳng giữa đôi bên.

Tình cảm: Tình cảm giữa cả hai có mối tình khó phai, luôn có nhiều hồi ức đẹp dành cho nhau.

Tài lộc: Tài chính lưu ý cách chi tiêu, đừng vội vàng chuyển khoản khi chưa rõ.

Sức khỏe: Cơ thể khá mệt mỏi, khi liên tục chịu áp lực từ gia đình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tháng mới của 12 con giáp, vận trình của tuổi Tỵ tỏa sáng rõ nét trong lĩnh vực sự nghiệp. Với tư duy tích cực và nhạy bén, những khó khăn, thử thách trước đó đều đã được giải quyết ổn thỏa, mang lại cảm giác dễ chịu và tự tin hơn trong công việc.

Tháng này mang đến cho tuổi Tỵ nguồn thu nhập ngoài mong đợi. Người làm kinh doanh dễ chốt được hợp đồng giá trị, người làm công ăn lương có thể nhận thêm hoa hồng hoặc thưởng. Tuy nhiên, bản mệnh nên kiểm tra kỹ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ trước khi ký kết để hạn chế rủi ro.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng khá suôn sẻ. Người độc thân đang có một người để yêu thương, cảm nhận được sự thấu hiểu và cảm thông từ nửa kia, giúp họ cảm thấy ấm lòng hơn trong cuộc sống. Với những cặp đôi, sự sẻ chia, đồng cảm chính là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách và giữ gìn tình cảm bền chặt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong tháng này có dấu hiệu thay đổi rõ về vận may và cơ hội phát triển cá nhân. Đây là giai đoạn thuận lợi để điều chỉnh kế hoạch, thử nghiệm hướng đi mới hoặc khởi động dự định còn dang dở. Vận trình chuyển động nhanh, tạo nhiều cơ hội nhưng cũng yêu cầu sự quyết đoán.

Tài vận của tuổi Dậu có xu hướng cải thiện khi biết tận dụng thời cơ. Những cơ hội nhỏ nếu được nắm bắt đúng lúc có thể mang lại kết quả đáng kể. Tuy nhiên, tháng này cũng đòi hỏi sự thận trọng trong lựa chọn, tránh chạy theo xu hướng nhất thời mà bỏ qua yếu tố lâu dài.

Điểm then chốt giúp tuổi Dậu đãi cát thấy vàng nằm ở sự kiên trì và tập trung. Khi duy trì nhịp độ ổn định, không nóng vội trước biến động, người tuổi Dậu dễ đạt kết quả tích cực. Vận may không đến từ yếu tố bất ngờ mà từ quá trình tích lũy bền bỉ và lựa chọn đúng thời điểm hành động.

Tháng này là giai đoạn vận trình nhiều biến động nhưng cũng ẩn chứa cơ hội lớn. Với tuổi Dậu, sự thay đổi chính là tín hiệu mở ra bước ngoặt mới. Khi giữ tâm thế tỉnh táo, linh hoạt trước thời cuộc và kiên trì với mục tiêu, ba con giáp này dễ chuyển nguy thành cơ, từng bước đón vận may và tạo nền tảng cho chặng đường phía trước.

