7 ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch, các con giáp được quý nhân soi đường dẫn lối

Người tuổi Sửu tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành. Vì vậy mà 10 ngày cuối tháng 5 sự nghiệp rất phát đạt.

10 ngày cuối tháng 6 âm trở đi, vận mệnh của Sửu vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc rạng ngời như ánh mặt trời, thu nhập tăng cao. Nhờ vậy mà cuộc sống ngày một giàu sang, tương lai tươi sáng.

Thời gian qua Sửu sống chân thành, rất thực tế với mọi người, năng nổ, vui vẻ, hướng ngoại. Họ nhiệt tình với bạn bè và hàng xóm láng giềng. Lòng tốt của Sửu sẽ được trời Phật chứng giám.

Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thì Sửu còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường. Người làm kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

Người còn độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực của mình vì thời gian này vận tình duyên rất vượng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người tự lập, tự trọng. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, họ cũng hay tự ái. Người tuổi này không sẵn sàng lắm nghe các ý kiến trái chiều. Người tuổi này cần lắng nghe các ý kiến mang tính xây dựng để sửa đổi bản thân.

Có vậy, họ mới có thể tự hoàn thiện mình và đạt được những thành công như mong đợi.

7 ngày cuối tháng 6 Âm lịch, người tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, tình duyên vượng vận. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội làm ăn, doanh thu cao hơn trước.

Sự nghiệp có nhiều điều sáng, con giáp này cũng vượng vận đào hoa. Người tuổi Dậu còn độc thân sẽ được nhiều người theo đuổi. Người có đôi có cặp cũng sẽ sớm có tin mừng mang thai, sinh con.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị không ngại ngần thử thách bản thân, thậm chí dám dấn thân vào những con đường mới mà chưa ai mở lối. Vì thế, bạn có thể kiếm được một khoản lời lãi kha khá, không chỉ cho bản thân mà còn cho tập thể.

10 ngày cuối tháng 6 âm các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu.

Thêm vào đó, các mối đầu tư trước đó của bạn đang dần đem lại một nguồn thu ổn định. Điều đó khiến bạn ngày càng cảm thấy phấn chấn, lạc quan, tin tưởng hơn vào định hướng của mình.

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của người làm lãnh đạo, dễ có cơ hội được cất nhắc tăng lương, thưởng nóng, thậm chí có người được trao cho vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.