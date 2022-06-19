Xui xẻo ập đến không hay, con giáp nào cần cẩn trọng đầu tuần mới?

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 22:35

Con giáp nào dưới đây cần hết sức cẩn trọng vì xui xẻo ập đến lúc nào không hay.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân dễ vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần học cách chấp nhận những lời nhận xét thẳng thắn, đôi khi là mất lòng của mọi người. Còn nếu như lúc nào cũng muốn được khen ngợi, nịnh nọt thì bạn sẽ chẳng thể biết được mình thiếu sót ở đâu.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Tuổi Tý

Tý sẽ có một khoảng thời gian khá chật vật. Đầu tuần, tâm trạng của con giáp này uể oải, trì trệ và chịu áp lực từ nhiều phía. Người làm công ăn lương cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hãy cẩn thận kẻo bị cấp trên chỉ trích vì chậm chạp và lơ là.

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Người làm kinh doanh thì nên cẩn thận cuối tuần có điềm tiểu nhân tìm đến quấy phá, không cho bạn làm ăn yên ổn. Những ngày trong tuần tiền bạc cũng giậm chân tại chỗ.

Về tình cảm, con giáp này không cần phải xởi lởi với tất cả mọi người. Người độc thân không nên vội vã tin tưởng những lời dỗ dành ngon ngọt. Nếu không, chuyện yêu đương sẽ không đi tới đâu.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi dễ khắc khẩu với nửa kia do ý kiến của đôi bên mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện, đừng nên cố gắng kéo dài khiến đôi bên dễ vô tình nói ra lời tổn thương nhau.

Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng dễ gặp những điều không như ý. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Bạn cần chấp nhận thực tế đáng buồn này và tránh suy nghĩ quá nhiều.

Thiên Tài cho thấy các công việc tay trái dần đem lại cho bạn một nguồn lợi đáng kể. Chỉ cần bạn không sợ vất vả, sắp xếp thời gian khoa học thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình tài chính của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

* Thông tin mang tính chất tham khảo.

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