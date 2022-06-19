Tuần mới (20-26/2022) khởi đầu mới, thần may mắn gọi tên con giáp nào?

Dù mọi việc có thể không suôn sẻ ngay từ đầu nhưng Thìn vẫn là con giáp may mắn tuần này. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm thử thách năng lực cho những người làm công ăn lương.

Về tài lộc, người tuổi Thìn làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Bên cạnh đó, nhờ có cát tinh hội tụ nên cơ hội làm ăn đến tới tấp. Chỉ cần bình tĩnh lựa chọn Thìn sẽ nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Khó khăn vẫn có nhưng nếu Thìn biết cách từng bước xử lý thì sẽ không còn cảm giác nặng nề, căng thẳng nữa. Nhờ cách làm việc khôn ngoan, Thìn có thể chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Khi nhận ra thế mạnh của mình, bản mệnh nên phát triển đúng hướng và không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh. Rồi đồng tiền tự khắc sẽ đổ về túi bạn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên Ấn và Chính Ấn cho thấy đây chính là lúc để người tuổi Dần khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình.

Tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần. Vì vậy, trên thực tế, tuần này có thể là một tuần vất vả không ngơi nghỉ của bạn đấy. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ Quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho con đường làm ăn của bạn, khiến bạn khó có thể kiếm được tiền lời lãi. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này.

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần.

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

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