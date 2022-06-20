Đầu tuần không như ý, con giáp nào không suôn sẻ trong tuần mới (20-26/06)

Bạn có sự nghiệp trong tuần mới không như ý muốn. Mọi chuyện sẽ thuận lợi vào khoảng thời gian đầu tuần, tuy nhiên cuối tuần xuất hiện Thiên Quan và Thương Quan, cảnh báo trước việc có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Đường tài lộc lại thuận lợi, đặc biệt với người làm ăn sẽ dễ tìm được nhiều cơ hội làm giàu.

Cuối tuần, bạn có cơ hội phát tài dựa trên sự cố gắng của bản thân, tuy nhiên không nên tiêu xài quá mức phung phí, nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Chuyện tình cảm có nhiều điều bất trắc, hai người vẫn còn chưa thực sự thẳng thắn với nhau.

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ phát triển không mấy ổn định trong tuần này. Có nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Cũng có lúc bạn thất vọng vì gặp khó khăn, nhưng ngay sau đó lại được người trợ giúp. Vì thế, thời điểm này, bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định, “thắng không kiêu bại không nản”.

Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng. Cả tuần này bạn sẽ phải làm việc tương đối vất vả mới mong nhận lại được một phần thành quả. Thiên Tài cho thấy một vài người có thể có may mắn trúng thưởng, trúng số nhưng khoản tiền không đáng là bao, không thể dựa dẫm vào số tiền đó.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ nhìn chung là ảm đạm trong suốt tuần này. Lứa đôi càng lúc càng có dấu hiệu xa cách rõ ràng, bạn cho rằng mình là con giáp ghét bị tình cảm trói buộc.

Nếu không nhanh chóng tìm cách cứu vãn thì tức là bạn đang tạo cơ hội cho kẻ thứ ba tiếp cận và phá vỡ hạnh phúc gia đình đấy.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuổi Sửu

Tuần này Sửu gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống mà khó có thể tìm được phương hướng giải quyết. Trong tình cảm, Sửu càng lo lắng thì lại càng không tìm được lối ra cho mối quan hệ. Bản mệnh nên cho bản thân khoảng không gian riêng để cân nhắc những điều mình thực sự mong muốn và quý trọng.

Trong công việc, Sửu nên lắng nghe sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Con giáp này cũng cần học cách chấp chận những thay đổi, đừng mãi quẩn quanh ở 1 vị trí quen thuộc.

Về tài chính, việc làm ăn tiến triển không quá thuận lợi nên bản mệnh cần điều chỉnh cách chi tiêu cho phù hợp. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên ưu tiên sự trung thực, đừng chỉ chạy theo lợi nhuận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!