"Trong những ngày qua, sự cố ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì Phượng đã ảnh hưởng đến sức khỏe , tinh thần và sinh hoạt cuộc sống của khách hàng. Trước sự việc này, chúng tôi rất đau lòng và đáng tiếc...", thư viết.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, khuya 20/9, fanpage Bánh mì Phượng chính thức lên tiếng, đăng tải bức thư xin lỗi của chủ tiệm về sự cố hơn 140 khách hàng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở này.

Hiện nay, bánh mì Phượng đang chờ kết quả xét nghiệm và đã làm việc với các cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục.

Chủ tiệm bánh mì Phượng cho rằng đây là sơ sót trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

"Đại diện gia đình chúng tôi cũng đến thăm, động viên và xoa dịu nỗi đau mà quý khách hàng đã và đang điều trị tại các bệnh viện. Đồng thời, tiếp tục ghi nhận những phản ánh của quý khách hàng liên quan đến vụ việc này qua số điện thoại 0905743773", thư viết.

Bức thư đăng trên fanpage Bánh mì Phượng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Cuối thư, chủ tiệm bánh mì Phượng một lần nữa gửi lời xin lỗi khách hàng, mong khách hàng chấp nhận và ủng hộ cho cơ sở có kinh nghiệm kinh doanh bánh mì đã 34 năm tại TP Hội An.

Chủ cơ sở bánh mì Phượng cho hay, khi được sự cho phép của cơ quan chức năng (sau khi khắc phục hậu quả) và được mở cửa trở lại, cơ sở cam kết sẽ đem lại những sản phẩm bánh mì tốt nhất, an toàn nhất để phục vụ quý khách hàng và mong rằng lần này trở lại sẽ không làm quý khách hàng thất vọng.

"Rất mong quý khách hàng cảm thông và yêu mến bánh mì Phượng như những năm qua", chủ cơ sở bánh mì Phượng viết trong thư.

Thông tin về vụ việc, theo thông tin từ VietNamNet, trước đó, theo báo cáo của cơ quan chức năng, người đầu tiên xuất hiện triệu chứng ngộ độc vào khoảng 11h ngày 11/9. Tính đến 12/9, thêm hơn 30 người có triệu chứng tương tự. Khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất 16 giờ. Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài.

Một ngày sau (13/9), số người có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng đã tăng lên 91 ca, trong đó có 34 người nước ngoài. Sau đó, số bệnh nhân tiếp tục tăng lên 141 người.

Chiều 13/9, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Nam) cho biết vào ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở bánh mì Phượng tại Hội An - Ảnh: VietNamNet

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn của 1 ngày.

Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy). Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt).

Theo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, thức ăn nghi ngờ ngộ độc là bánh mì (patê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo).

Lý do được cơ quan chức năng đưa ra là theo khai báo của các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Hội An, Bệnh viện Thái Bình Dương, Phòng khám Khang Cường, Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức, đều ăn bánh mì (đã qua chế biến) mua tại quán này.

Chiều 13/9, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam cần chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở Bánh mì Phượng, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc.