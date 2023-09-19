Vụ 141 người ngộ độc ăn bánh mì Phượng: Còn 27 người vẫn đang điều trị

Tin y tế 19/09/2023 13:53

Sáng 19.9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết vụ ngộ ngộ độc ăn bánh mì Phương hiện vẫn còn 27 người khác đang còn nằm điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, sáng 19.9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng (trên đường Phan Châu Trinh, P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam), ngành y tế tỉnh đã ghi nhận 144 người, trong đó có 34 người nước ngoài, bị ngộ độc.

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Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam thăm hỏi các du khách bị ngộ độc do ăn bánh mì Phượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo ông Mười, tính đến chiều hôm qua (18.9), hầu hết các bệnh nhân đã được xuất viện sau một thời gian nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm. Hiện còn 27 người vẫn đang nằm viện, theo dõi tại các cơ sở y tế.

Trong ngày hôm qua (18.9), ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cũng đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Hội An để trực tiếp thăm hỏi tình hình sức khỏe các du khách nước ngoài bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng, đang được theo dõi tại đây.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cũng thay mặt lãnh đạo thành phố động viên du khách đang nhập viện theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Hội An. Đồng thời, mong muốn các du khách tích cực điều trị để nhanh chóng hồi phục.

Vụ 141 người ngộ độc ăn bánh mì Phượng: Còn 27 người vẫn đang điều trị - Ảnh 2
Ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại bánh mì Phượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Ông Lanh cũng hứa với các du khách thành phố sẽ tích cực hỗ trợ trên cơ sở các quy định hiện hành, cũng như tăng cường kiểm tra để không xảy ra sự cố tương tự.

Như Dân Trí đã đưa tin trước đó, chiều 12.9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận thông tin 5 người trong 1 gia đình có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở tiệm bánh mì Phượng ở TP.Hội An. Đơn vị đã phối hợp Trung tâm Y tế TP.Hội An thành lập đoàn điều tra để nắm thông tin.

Đến 17h chiều 14/9, cơ quan chức năng ghi nhận 141 trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng. Những thực khách có dấu hiệu ngộ độc, phải đến phòng khám đầu tiên được ghi nhận từ trưa 11/9. Đa số bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.

Vụ 141 người ngộ độc ăn bánh mì Phượng: Còn 27 người vẫn đang điều trị - Ảnh 3
Bánh mì Phượng trước khi xảy ra vụ ngộ độc. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trả lời VNExpress, sáng 15/9, bà Trương Thị Phượng, 60 tuổi, chủ bánh mì Phượng, nói hoạt động của tiệm hôm 11/9 (ngày bắt đầu xảy ra vụ ngộ độc) bình thường như 34 năm qua. Toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, chế biến, bán hàng được bà Phượng giám sát mỗi ngày.

Bước đầu, Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam nhận định thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc là pa tê, thịt xíu (gồm thịt và nước), xíu mại và các loại rau chua.

Hiện Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang và đang chờ kết quả.

Số bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tiếp tục tăng 'chóng mặt', chạm ngưỡng 141 người

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Tính đến chiều 14/9, số bệnh nhận bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng đã tăng lên 141 người.

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