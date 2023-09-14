Trong số 133 trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (đường Phan Châu Trinh, TP Hội An, Quảng Nam) có 34 người nước ngoài.

Theo thông tin từ VTC News, thống kê mới nhất cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 133 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An. Thông tin trên vừa được ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - xác nhận vào đầu giờ chiều nay (14/9).

Theo ông Mười, trong số 133 trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (đường Phan Châu Trinh, TP Hội An, Quảng Nam) có 34 người nước ngoài. Các bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hội An, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và TP Đà Nẵng. "Ngành Y tế địa phương đã tới tiệm bánh mì Phượng và lấy mẫu chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang. Dự kiến, khoảng 7-10 ngày sẽ có kết quả" - ông Mười cho hay.

133 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng - Ảnh: VTC News Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra, lấy mẫu lưu của tiệm bánh mì Phượng và mẫu có liên quan để gửi kiểm nghiệm. Hiện các mẫu kiểm nghiệm vẫn đang chờ trả kết quả. Tuy nhiên theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các loại thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc có thể là pa tê, thịt xíu, gồm thịt và nước, xíu mại và các loại rau chua. Bởi theo khai báo của các bệnh nhân bị ngộ độc, điểm chung là họ đều ăn bánh mì đã qua chế biến (tiệm bánh mì Phượng còn bán các món khác như cao lầu, nước uống...). Cửa hàng bánh mì Phượng rất nổi tiếng ở Hội An - Ảnh: Tuổi Trẻ Qua điều tra vệ sinh người chế biến, phục vụ bữa ăn, 10 nhân viên của tiệm đều đã được tập huấn kiến thức, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc. Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cấp cứu và điều trị tích cực, đảm bảo hồi phục sức khỏe cho các nạn nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Bị ngã rách vùng đầu nhưng không đi khám, người đàn ông bị hàng trăm con giòi làm tổ ở vết thương, bác sĩ rùng mình vì cảnh tượng quá khủng khiếp Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi bị ngã rách vùng đầu nhưng ông C. không đến cơ sở y tế khám. Sau 7 ngày, vết thương xuất hiện chảy dịch, mùi hôi kèm theo có giòi nên bệnh nhân được người nhà đưa vào viện kiểm tra.

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