Sau 5 ngày xăm môi, người phụ nữ U70 'cầu cứu' vì bị nhiễm trùng, chảy dịch, sưng đỏ

Tin y tế 13/09/2023 09:03

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm da nhiễm trùng do xăm môi, được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà và tái khám theo chỉ định.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ phòng khám Da liễu vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.S (63 tuổi, trú tại Yên Lập) bị viêm da nhiễm trùng do xăm môi.

Bà S. đến khám trong tình trạng môi sưng, vảy tiết, đau rát, chảy máu khi chạm vào sau 5 ngày đi xăm môi. Do môi xuất hiện mụn nước, tiết dịch, căng, rát bỏng, người bệnh đã tự mua thuốc về bôi, dù đổi nhiều loại thuốc khác nhau nhưng vẫn không đỡ.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm da nhiễm trùng do xăm môi, được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà và tái khám theo chỉ định.

Sau 5 ngày xăm môi, người phụ nữ U70 'cầu cứu' vì bị nhiễm trùng, chảy dịch, sưng đỏ - Ảnh 1
Hình ảnh môi của nữ bệnh nhân khi vào viện thăm khám - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ báo Lao Động, Ths.Bs Phí Thị Minh Huệ – khoa Da liễu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Xăm môi là dịch vụ làm đẹp được rất nhiều chị em ưa chuộng. Đây là phương pháp làm đẹp dễ dàng, nhanh chóng, giúp chị em phụ nữ có thể thay đổi màu môi theo sở thích, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

"Xăm môi không đúng kỹ thuật, dụng cụ không đảm bảo vô trùng sẽ có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu như HIV, viêm gan B… Đồng thời, có thể gặp các biến chứng: sưng tấy, chảy máu, nổi mụn nước, áp xe (tạo mủ), để lại sẹo vĩnh viễn…

Bên cạnh đó, mực xăm cũng có thế gây dị ứng, thậm chí sốc phản vệ với người có cơ địa dị ứng"- bác sĩ Huệ nói.

Sau 5 ngày xăm môi, người phụ nữ U70 'cầu cứu' vì bị nhiễm trùng, chảy dịch, sưng đỏ - Ảnh 2
Nhiều trường hợp bị nhiễm trùng sau khi xăm môi - Ảnh minh họa: Internet

Để làm đẹp an toàn, hiệu quả và đảm bảo sức khỏe, bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến các cơ sở thẩm mỹ uy tín, có chuyên môn cao và yêu cầu tiệt trùng dụng cụ, thay kim xăm trước khi thực hiện để phòng tránh tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

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Vi khuẩn ăn thịt người lây sang người thông qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp, khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn. Do đó, những người thường xuyên làm việc trong môi trường này như người lao động, nông dân có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao hơn.

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