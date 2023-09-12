Bộ Y tế yêu cầu rà soát quy trình tiêm chủng sau vụ trẻ sơ sinh tử vong khi tiêm vắc xin viêm gan B

Tin y tế 12/09/2023 06:15

Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra; họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân gây tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine; khắc phục sự cố.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 11/9, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị đánh giá, kết luận nguyên nhân vụ một cháu bé tử vong, một cháu khác nguy kịch sau khi tiêm vắc xin viêm gan B tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc.

Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra; họp hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân gây tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine; khắc phục sự cố.

Cục cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn; tổ chức tập huấn lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát quy trình tiêm chủng sau vụ trẻ sơ sinh tử vong khi tiêm vắc xin viêm gan B - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, dẫn tin từ Thanh Niên, ngày 8/9, một sản phụ sinh năm 1991 mang song thai 38 tuần, lần 3 bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đến Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc để sinh.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 10/9, sản phụ được mổ lấy song thai. Hai bé trai chào đời nặng lần lượt là 2,9 kg và 3 kg. Sau sinh, sản phụ và hai con hoàn toàn khỏe mạnh.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hai bé sơ sinh được đưa đi tiêm vắc xin phòng viêm gan B, sau đó được theo dõi đúng quy trình tại Khoa Sản của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Cả hai  bé không xảy ra bất thường sau tiêm.

Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 45, một bé bất ngờ tím tái, có biểu hiện khó thở, suy hô hấp. Cháu bé được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, điều trị nhưng tử vong sau đó.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bé sơ sinh thứ 2 cũng xuất hiện triệu chứng tương tự nên ngay lập tức được chuyển đến Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội). Sau khi được cấp cứu, bé đã qua nguy hiểm.

Đối với trường hợp bé tử vong, sau khi cấp cứu và xét nghiệm gen của bệnh nhi, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi T.Ư kết luận, nguyên nhân tử vong do cháu bé bị rối loạn chuyển hóa a xít béo bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.

Đây là một trong những bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có thể phát hiện bằng các xét nghiệm chuyên sâu. Trường hợp cháu bé tử vong bất thường không phải do tiêm vắc xin viêm gan B.

Bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là nhóm bệnh do thiếu hụt các enzym, receptor, protein vận chuyển hoặc các yếu tố đồng vận trong quá trình chuyển hóa a xít amin, a xít béo và a xít hữu cơ. Từ đó làm thay đổi các chu trình tổng hợp hoặc thoái hóa của các chất trong cơ thể, tạo thành các sản phẩm bất thường gây ngộ độc cho tế bào, suy chức năng các cơ quan. Nếu không được cứu chữa kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong.

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc lên tiếng vụ bé trai tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc lên tiếng vụ bé trai tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B

Bệnh viện Sản Nhi đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng và phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra nguyên nhân khiến trẻ tử vong, hiện chưa có kết luận chính thức.

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Từ khóa:   vắc xin viêm gan B viêm gan B tin y tế

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