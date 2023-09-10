Thông tin mới vụ 26 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc bún sau bữa ăn sáng

Tin y tế 10/09/2023 15:07

Có 25 người đã ăn bún tại một quán ăn ở chợ phiên Tả Sìn Thàng, trong đó có 11 người có dấu hiệu ngộ độc.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, sáng 10/9, ông Điêu Chính Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa, cho biết, tổng số người phải nhập viện cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Tả Sìn Thàng ngày 9/9 là 11 người.

Đến sáng 10/9, đã có 6 người xuất viện, còn 5 người đang được điều trị, theo dõi, sức khỏe ổn định và có thể ra viện trong ngày hôm nay.

Theo kết quả xác minh ban đầu, có 25 người đã ăn bún tại một quán ăn ở chợ phiên Tả Sìn Thàng, trong đó có 11 người có dấu hiệu ngộ độc.

"Sau khi phát hiện có nhiều người bị ngộ độc, chủ quán ăn đã đổ bỏ hết số bún còn lại. Đó cũng là số bún lấy từ cơ sở sản xuất tại TP Điện Biên Phủ liên quan đến vụ ngộ độc ngày 8/9 khiến 15 người phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên", ông Điêu Chính Thanh cho biết thêm.

Thông tin mới vụ 26 người nhập viện cấp cứu vì ngộ độc bún sau bữa ăn sáng - Ảnh 1
Hơn 20 người nhập viện vì ngộ độc 

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, chiều 9/9, Phòng khám đa khoa khu vực Tả Sìn Thàng, thuộc huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau đầu, đau bụng, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt. Tất cả các bệnh nhân đều ăn bún ở quán tại chợ phiên Tả Sìn Thàng vào buổi sáng cùng ngày.

Ngày 8/9 có ít nhất 15 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên do ngộ độc thực phẩm có liên quan đến bún.

Tối 8/9, đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bún của gia đình ông T.M.P (phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ) - nơi cung cấp nguyên liệu bún cho các quán ăn liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, tại cơ sở này vẫn còn khoảng 2 tạ bún đã sản xuất thành phẩm để cung cấp ra thị trường. Chủ cơ sở không xuất trình được cam kết an toàn thực phẩm; phiếu kết quả kiểm nghiệm đã hết hạn; điều kiện sản xuất chưa đảm bảo theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu bún tại cơ sở sản xuất gửi về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để tiến hành xét nghiệm.

Đồng thời yêu cầu cơ sở sản xuất bún của gia đình ông T.M.P tạm dừng sản xuất để hoàn tất thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh và chờ kết quả xét nghiệm mẫu bún.

 

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