Sản phụ được mổ lấy thai vào lúc 7h30 ngày 9/9, hai bé trai chào đời có cân nặng lần lượt là 2,9 kg và 3 kg. Sau sinh, sản phụ và em bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo thông tin từ Dân Việt, ngày 8/9, sản phụ Đ.T.Y ( sinh năm 1991, quê xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) nhập viện mang song thai 38 tuần lần 3 trên IVF ( thụ tinh trong ống nghiệm). Trước đó, sản phụ Y. đã trải qua hai lần sinh.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, đến 11h45, một cháu bé đột ngột tím tái, xuất hiện khó thở, suy hô hấp và nhanh chóng được các bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé đã tử vong.

Đến khoảng 10 giờ ngày 10/9, hai bé được tiêm vaccine viêm gan B. Bệnh viện cho hay sau đó đã theo dõi đúng quy trình tại Khoa Sản. Hai bé đều không xảy ra bất thường sau tiêm.

Đến 15h, cháu bé sơ sinh thứ hai cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Cháu bé được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc hết sức điều trị, cấp cứu và chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cũng đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng và phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra nguyên nhân khiến trẻ tử vong, hiện chưa có kết luận.

Vaccine phòng viêm gan B giúp ngăn ngừa bệnh viêm gan B và các hậu quả như xơ gan, ung thư gan. Vaccine phòng viêm gan B được khuyến cáo sử dụng cho tất cả người lớn và trẻ em có nguy cơ tiếp xúc với virus viêm gan B.

Việc tiêm chủng rộng rãi vaccine phòng viêm gan B sẽ góp phần kiểm soát viêm gan B trong cộng đồng và giảm tỉ lệ viêm gan D do viêm gan D không thể xảy ra nếu không bị nhiễm viêm gan B.

Đối với trường hợp mẹ không nhiễm viêm gan B, theo thông tư 38/2017/TT-BYT ban hành ngày 17/10/2017 về danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc quy định:

- Liều sơ sinh được tiêm trong vòng 24 giờ đầu sau sinh hoặc sớm nhất có thể nếu trẻ phải trì hoãn tiêm

- Liều thứ 2, 3, 4 có thể tiêm với vaccine phối hợp chứa thành phần viêm gan B (vaccine 6 trong 1, 5 trong 1) bắt đầu tiêm khi trẻ đủ 2 tháng tuổi, khoảng cách tối thiểu giữa 2 liều là 28 ngày.

- Liều cuối cùng nên nhắc lại khi trẻ 18 tháng tuổi với vaccine 6 trong 1 (hoàn thành trước 24 tháng tuổi).

Theo các chuyên gia, tiêm phòng vaccine viêm gan B được xem là biện pháp hữu hiệu nhất phòng tránh căn bệnh nguy hiểm viêm gan B hiện nay. Với trẻ em, tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu sau sinh là biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất, bảo vệ đến gần 90% nguy cơ mắc viêm gan.