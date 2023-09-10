Sau khi tiêm vắc xin viêm gan B, 1 trẻ sơ sinh tử vong bất thường, người nhà gục ngã, gào khóc trước sảnh bệnh viện

Tin y tế 10/09/2023 18:56

Ngày 10/9, hai bé trai song sinh được nhân viên y tế đưa đi tiêm vắc xin. Đến 13h, bé trai lớn đã tử vong tại bệnh viện. Bé trai còn lại cũng có dấu hiệu tím tái nên đã lập tức chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 10/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin về trẻ tử vong sau tiêm vắc xin tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người nhà, hai bé được sinh mổ vào ngày 9/9. Đến 9h sáng 10/9, hai bé được đưa đi tiêm phòng vắc xin viêm gan B. Đến 12h trưa nay, cả hai bé có biểu hiện tím tái nên gia đình đưa xuống phòng cấp cứu. Sau đó, một bé tử vong, một bé yếu. Người nhà bệnh nhân bức xúc cho biết khi sự việc xảy ra không có bác sĩ tại khoa cấp cứu. 

Bác sĩ Đỗ Trọng Cán, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận thông tin trên. Theo vị bác sĩ này, bệnh viện đang làm việc với các cơ quan chức năng để khám nghiệm pháp y xác định rõ nguyên nhân tử vong.

Sau khi tiêm vắc xin viêm gan B, 1 trẻ sơ sinh tử vong bất thường, người nhà gục ngã, gào khóc trước sảnh bệnh viện - Ảnh 1
Người nhà bệnh nhi gào khóc tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Ngày 10/9, hai bé trai song sinh được nhân viên y tế đưa đi tiêm vắc xin. Đến 13h, bé trai lớn đã tử vong tại bệnh viện. Bé trai còn lại cũng có dấu hiệu tím tái nên đã lập tức chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vắc xin được sử dụng để tiêm cho hai bé là vắc xin viêm gan B trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Hiện tại, sức khỏe bé trai được cấp cứu tại Hà Nội đã qua cơn nguy hiểm.

Theo lãnh đạo bệnh viện, ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã làm việc với gia đình cháu bé. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và sẽ thông tin cụ thể nguyên nhân tử vong.

Sau khi tiêm vắc xin viêm gan B, 1 trẻ sơ sinh tử vong bất thường, người nhà gục ngã, gào khóc trước sảnh bệnh viện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào năm 2020, tại Vĩnh Phúc cũng từng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, dẫn tin từ VnExpress, em bé ở Vĩnh Phúc, chào đời lúc 6h sáng 10/10/2020, buổi chiều được tiêm vaccine viêm gan B, sau đó tím tái, tử vong trên đường ra Hà Nội cấp cứu.

Bé nặng 3,6 kg, sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên ở Vĩnh Phúc. Sau tiêm vaccine, bé có dấu hiệu bất thường nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, tử vong khi vừa đến nơi.

Tối 12/10, bác sĩ Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, xác nhận sự việc. Ông cho biết, sau sinh bé khỏe mạnh bình thường, cho đến sau tiêm vaccine viêm gan B. Bệnh viện đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Vĩnh Phúc kiểm tra lô vaccine đã tiêm cho trẻ, Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều tra nguyên nhân khiến trẻ tử vong, hiện chưa có kết luận.

Bước đầu, các bác sĩ nghi ngờ em bé bị thiếu men chuyển hóa. "Chúng tôi đang đợi Bệnh viện Nhi Trung ương giúp trả lời vấn đề này, tuy nhiên cần khoảng 1-2 ngày", bác sĩ Chiến nói.

Khoảng 12 trẻ cùng được tiêm vaccine viêm gan B trong ngày 10/10 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, hiện chỉ một bé gặp sự cố.

Vaccine viêm gan B nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng, phác đồ tiêm 4 mũi. Mũi đầu tiên tiêm cho trẻ ngay sau sinh, tốt nhất trong 24 giờ sau khi sinh. Mũi thứ hai, thứ ba cách mũi đầu và cách nhau một tháng, mũi bốn tiêm nhắc lại sau một năm.

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