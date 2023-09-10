Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 10/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin về trẻ tử vong sau tiêm vắc xin tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người nhà, hai bé được sinh mổ vào ngày 9/9. Đến 9h sáng 10/9, hai bé được đưa đi tiêm phòng vắc xin viêm gan B. Đến 12h trưa nay, cả hai bé có biểu hiện tím tái nên gia đình đưa xuống phòng cấp cứu. Sau đó, một bé tử vong, một bé yếu. Người nhà bệnh nhân bức xúc cho biết khi sự việc xảy ra không có bác sĩ tại khoa cấp cứu.

Bác sĩ Đỗ Trọng Cán, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận thông tin trên. Theo vị bác sĩ này, bệnh viện đang làm việc với các cơ quan chức năng để khám nghiệm pháp y xác định rõ nguyên nhân tử vong.