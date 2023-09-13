Bị ngã rách vùng đầu nhưng không đi khám, người đàn ông bị hàng trăm con giòi làm tổ ở vết thương, bác sĩ rùng mình vì cảnh tượng quá khủng khiếp

Tin y tế 13/09/2023 16:54

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi bị ngã rách vùng đầu nhưng ông C. không đến cơ sở y tế khám. Sau 7 ngày, vết thương xuất hiện chảy dịch, mùi hôi kèm theo có giòi nên bệnh nhân được người nhà đưa vào viện kiểm tra.

Theo thông tin từ báo Giáo dục Thời đại, ngày 13/9, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Na Hang (Tuyên Quang), các bác sĩ phòng khám Ngoại của đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân C.T.C. (53 tuổi trú tại xã Thanh Tương, huyện Na Hang) trong tình trạng có vết thương phức tạp rách sâu sát xương vùng đầu khoảng 10cm, chảy dịch, mùi hôi kèm theo có giòi.

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi bị ngã rách vùng đầu nhưng ông C. không đến cơ sở y tế khám.

Sau 7 ngày, vết thương xuất hiện chảy dịch, mùi hôi kèm theo có giòi nên bệnh nhân được người nhà đưa vào viện kiểm tra.

Bị ngã rách vùng đầu nhưng không đi khám, người đàn ông bị hàng trăm con giòi làm tổ ở vết thương, bác sĩ rùng mình vì cảnh tượng quá khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ VietNamNet, sau khi được thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng vết thương vùng đỉnh đầu. Bác sĩ đã rửa vết thương và gắp ra được 60 con giòi ký sinh tại vết thương. Một ngày sau, bác sĩ tiếp tục gắp được hơn 40 con giòi. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Các bác sĩ cho biết khi bị thương vết rách sâu, to người bệnh nên tới cơ sở y tế để được làm sạch vết thương và phòng nhiễm trùng. Dấu hiệu nhiễm trùng vết thương hở là chảy dịch màu vàng hoặc màu xanh, có hoặc không kèm theo mùi hôi khó chịu, xuất hiện vết đỏ trên da quanh vết thương, đau nặng lên, người mệt mỏi và sốt.

Khi chăm sóc vết thương, người bệnh không rửa vết thương nhiều lần với oxy già, không tự ý rắc thuốc bột, đắp lá thuốc lên vết thương, không ngâm vết thương trong nước hoặc những dung dịch dân gian mách. 

Giữ vết thương luôn khô ráo, sạch sẽ. Làm sạch vết thương bằng dung dịch sát khuẩn hoặc nước muối sinh lý. Xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng giúp quá trình hồi phục vết thương nhanh hơn. Tuân thủ đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ để quản lý tình trạng sức khỏe và không hút thuốc lá vì nicotin và các hóa chất khác trong thuốc lá có thể làm vết thương lâu lành.

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