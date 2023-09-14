Số bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tiếp tục tăng 'chóng mặt', chạm ngưỡng 141 người

Tin y tế 14/09/2023 16:55

Tính đến chiều 14/9, số bệnh nhận bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng đã tăng lên 141 người.

Theo thông tin từ VietNamNet, những bệnh nhận bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (địa chỉ quán: số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP Hội An) đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Các mẫu hàng, bánh mì của quán này đã được lực lượng chức năng chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang để kiểm tra. Dự kiến khoảng sau 7-10 ngày sẽ có kết quả.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười xác nhận, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị cơ bản ổn định.

Sở Y tế yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Đồng thời, hướng dẫn hộ kinh doanh này liên hệ với các cơ sở điều trị để chịu viện phí cho những người bị ngộ độc, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý vụ việc.

Số bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tiếp tục tăng 'chóng mặt', chạm ngưỡng 141 người - Ảnh 1
Cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu bánh mì của cửa hàng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo VTC News, thời gian xảy ra ngộ độc là 11h ngày 11/9/2023. Số người ăn bánh mì Phượng vào ngày 11/9 là khoảng 1.900 người (số bánh mì cơ sở này bán ra trong ngày là 1.920 ổ). Tổng số người bị ngộ độc và nhập viện đến sáng 14/9 là 141 (ghi nhận từ các bệnh viện, cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh; ngoài ra có ghi nhận thông tin từ một số người dân, du khách khác qua điện thoại), trong đó có 34 người nước ngoài.

Triệu chứng lâm sàng của người bị ngộ độc thực phẩm: Sốt cao, đau bụng, đi cầu lỏng nhiều lần, nôn, đau đầu.

Số bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng tiếp tục tăng 'chóng mặt', chạm ngưỡng 141 người - Ảnh 2
Bệnh nhân điều trị ngộ độc tại bệnh viện - Ảnh: VTC News

Sau khi nắm bắt sự việc, Sở Y tế Quảng Nam lập tức chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tại TP Hội An điều tra nguyên nhân, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm; yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Số bệnh ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An tăng lên 133

Số bệnh ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An tăng lên 133

Trong số 133 trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (đường Phan Châu Trinh, TP Hội An, Quảng Nam) có 34 người nước ngoài.

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Từ khóa:   bánh mì Phượng ngộ độc bánh mì

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