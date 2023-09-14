Các mẫu hàng, bánh mì của quán này đã được lực lượng chức năng chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang để kiểm tra. Dự kiến khoảng sau 7-10 ngày sẽ có kết quả.

Theo thông tin từ VietNamNet, những bệnh nhận bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (địa chỉ quán: số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP Hội An) đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Sở Y tế yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Đồng thời, hướng dẫn hộ kinh doanh này liên hệ với các cơ sở điều trị để chịu viện phí cho những người bị ngộ độc, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý vụ việc.

Cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu bánh mì của cửa hàng - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo VTC News, thời gian xảy ra ngộ độc là 11h ngày 11/9/2023. Số người ăn bánh mì Phượng vào ngày 11/9 là khoảng 1.900 người (số bánh mì cơ sở này bán ra trong ngày là 1.920 ổ). Tổng số người bị ngộ độc và nhập viện đến sáng 14/9 là 141 (ghi nhận từ các bệnh viện, cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh; ngoài ra có ghi nhận thông tin từ một số người dân, du khách khác qua điện thoại), trong đó có 34 người nước ngoài.

Triệu chứng lâm sàng của người bị ngộ độc thực phẩm: Sốt cao, đau bụng, đi cầu lỏng nhiều lần, nôn, đau đầu.

Bệnh nhân điều trị ngộ độc tại bệnh viện - Ảnh: VTC News

Sau khi nắm bắt sự việc, Sở Y tế Quảng Nam lập tức chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tại TP Hội An điều tra nguyên nhân, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm; yêu cầu hộ kinh doanh bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động chế biến, kinh doanh để phục vụ công tác điều tra cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.