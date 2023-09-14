Tiến sĩ Philip Keizer thuộc Khu Y tế Quận Galveston cho biết: “Bệnh nhân từng dùng một số loại thuốc khiến anh bị ức chế miễn dịch. Anh ấy cũng có sẵn bệnh nền về gan".

Theo VTC News dẫn nguồn từ NYP, ngày 29/8, người này ăn hàu sống tại một nhà hàng ở thành phố Galveston, bang Texas. Hai ngày sau đó, anh phải nhập viện và chỉ vài ngày sau, cái chết của anh được cơ quan chức năng địa phương thông báo.

Loại hàu mà người đàn ông 30 tuổi này ăn bị nhiễm Vibrio vulnificus - loại vi khuẩn nguy hiểm sống dưới nước, thâm nhập cơ thể các loại hải sản. Nó có thể lây nhiễm sang những người ăn phải hải sản chưa nấu chín.

Tiến sĩ Keizer và cộng sự của ông đã đến tận nhà hàng, lấy mẫu hàu mà người đàn ông đã ăn để xét nghiệm. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh được xác định là do ăn phải những con hàu sống tại nguồn nước ô nhiễm.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, nhiều người thích ăn hàu sống và các quán bán món ăn hàu sống ngày càng phổ biến. Nhưng ăn hàu sống hoặc nấu chưa chín và các động vật có vỏ khác có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh do vi khuẩn Vibrio.

Vi khuẩn Vibrio sinh sống tự nhiên ở vùng nước ven biển nơi hàu sinh sống. Bởi vì hàu ăn bằng cách lọc nước, Vibrio và các vi khuẩn và virus có hại khác có thể tập trung trong các mô của chúng. Khi bạn ăn hàu sống hoặc chưa nấu chín, dễ nhiễm loại loại vi trùng này.

Theo ước tính của CDC Hoa Kỳ, có khoảng 80.000 người mắc bệnh Vibriosis và 100 người chết vì bệnh này ở Hoa Kỳ mỗi năm. Hầu hết bệnh này xảy ra từ tháng 5 đến tháng 10 khi nhiệt độ nước ấm hơn. Tuy nhiên, bạn có thể bị bệnh khi ăn hàu sống hoặc nấu chưa chín vào bất kỳ tháng nào trong năm, và hàu sống từ các vùng nước lạnh hơn thường cũng có thể gây ra bệnh Vibriosis.

Một con hàu có chứa vi khuẩn Vibrio không có hình dạng, mùi hoặc vị khác với bất kỳ loại hàu nào khác.

Ảnh minh họa: Internet

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh Vibriosis cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Không ăn hàu sống hoặc chưa nấu chín hoặc các động vật có vỏ khác. Hãy nấu chín hoàn toàn trước khi ăn. Nước sốt nóng và nước cốt chanh không giết được vi khuẩn Vibrio và rượu cũng vậy.

- Một số hàu được xử lý để đảm bảo an toàn sau khi chúng được thu hoạch. Phương pháp này có thể làm giảm mức độ nhiễm Vibriosis ở hàu, nhưng nó không loại bỏ được tất cả các vi trùng có hại.

- Những người dễ bị nhiễm vi khuẩn Vibrio không nên ăn hàu sống hoặc nấu chưa chín.

- Tách riêng hải sản nấu chín khỏi hải sản sống để tránh lây nhiễm chéo.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với hải sản sống.

- Tránh xa nước mặn hoặc nước lợ nếu bạn có vết thương (bao gồm cả vết thương do phẫu thuật, xỏ khuyên hoặc hình xăm gần đây).

- Che kín vết thương nếu chúng có thể chạm vào hải sản sống, hoặc nếu bạn có thể tiếp xúc với nước lợ hoặc nước mặn.

- Rửa kỹ các vết thương hở bằng xà phòng và nước nếu bị tiếp xúc với nước mặn, nước lợ hoặc hải sản sống.

- Khi nấu động vật có vỏ, cần đun sôi cho đến khi vỏ mở ra và tiếp tục đun thêm 3-5 phút nữa. Chỉ ăn động vật có vỏ mở trong khi nấu. Vứt bỏ bất kỳ động vật có vỏ nào không mở hết sau khi nấu chín.

- Đối với hàu cắt nhỏ, cần đun sôi ít nhất 3 phút, chiên trong dầu ít nhất 3 phút, nướng trong 10 phút…