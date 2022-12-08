Vì sao vợ chồng cứ đến 50 tuổi là tách ra ngủ riêng? Xem chuyên gia lí giải là hiểu ngay ngọn ngành!

Nếu để ý bạn sẽ thấy bố mẹ, ông bà hay bất cứ người già nào cứ đến 50 tuổi là sẽ ngủ riêng. Họ cho biết rằng ngủ riêng sẽ ngủ ngon hơn. Ở độ tuổi này, con người ta không thể ngủ ngon nữa. Vì vậy, việc ngủ cùng người khác sẽ rất khó ngủ. Người nằm cạnh có thể xoay lưng, ngáy to...Kỳ thực, việc ngủ riêng đôi khi lại mang lại những lợi ích không ngờ.

Vợ chồng đến tuổi trung niên sức khỏe yếu, sức đề kháng giảm. Vì vậy, họ rất dễ mắc các loại bệnh truyền nhiễm như viêm da, lao phổi. Việc ngủ chung đôi khi khiến cả hai đều nhiễm bệnh nên nhiều cặp vợ chồng tách ra ngủ riêng.

Ngủ ngon hơn

Tuổi càng lớn thì chất lượng giấc ngủ càng giảm. Đặc biệt là chị em ở độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh thì rất khó để vào giấc ngủ, ngủ sâu. Vì thế, nếu đối phương bị ngủ ngáy, nghiến răng, cựa quậy quá nhiều thì đa phần mọi người đều không ngủ được. Do đó, để không ai bị mất ngủ thì tốt nhất bạn vẫn nên ngủ giường riêng để không ảnh hưởng gì tới nhau. Nhờ đó có thể cải thiện sức khỏe, tốt cho trí não nữa.

Duy trì mối quan hệ vợ chồng

Tuy đã bước vào tuổi trung niên, ở bên nhau nhiều năm nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng sẽ tìm được tiếng nói chung hay sống chung hòa hợp. Đã trải qua cả nửa đời người bên nhau với đủ trải nghiệm va vấp, thì đến khi tuổi già cả hai nên ngủ giường riêng để giữ cho nhau khoảng trời riêng mà vẫn không làm mất tình cảm. Nhiều người nghĩ cứ phải ngủ chung mới là thân thiết nhưng không phải. Đôi khi việc ngủ chung làm các cặp đôi mâu thuẫn, khó chịu, cãi vã nhiều hơn.

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Các chuyên gia khuyên những người tuổi trung niên nên ngủ chung hay ngủ riêng?

Theo các chuyên gia, nếu không mắc bệnh truyền nhiễm hay có lý do đặc biệt thì vợ chồng tuổi trung niên, cao niên vẫn nên ngủ chung.

+ Thỏa mãn nhu cầu bản năng

Ở tuổi ngũ tuần, khi bản chất chức năng giường chiếu đã suy giảm nhưng nhu cầu thì vẫn còn. Việc ngủ chung có thể giúp cả hai có thể thỏa mãn nhau. Hơn nữa, ở độ tuổi này, khi con cái đã lớn dần, gánh nặng trong cuộc sống ít đi nên vợ chồng cũng có thời gian ở bên nhau, thỏa mãn chuyện chăn gối.

+ Chăm sóc nửa kia khi ngủ

Bắt đầu ở độ tuổi trung niên thì sức khỏe của tim mạch, mạch máu não… kém hơn trước rất nhiều. Lúc này, nếu xảy ra một số tình huống về đêm như đau đầu, đột quỵ… mà không có người bên cạnh thì rất nguy hiểm. Do đó, người có tiền sử bệnh này nên có người ngủ chung.

Có thể thấy, việc vợ chồng có ngủ chung với nhau hay không là tùy thuộc vào tình cảm và hoàn cảnh của mỗi gia đình cũng như thể trạng của từng người. Nếu bị bệnh truyền nhiễm thì không nên còn nếu như cả hai cùng khỏe mạnh thì cứ ngủ chung cùng nhau hoặc ngủ riêng tùy thích.