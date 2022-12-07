6 loại đồ uống dân dã trị viêm xoang cực nhạy do chính bác sĩ khuyên dùng: Uống đều đặn giảm đau nhức, khó chịu

Người bị viêm xoang có thể bổ sung các loại đồ uống dưới đây để tăng cường dưỡng chất cơ thể, củng cố sức đề kháng và hỗ trợ điều trị viêm xoang.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học với đầy đủ dưỡng chất cần thiết sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, làm tăng hiệu quả của các biện pháp điều trị bệnh viêm xoang. Ngược lại, người bệnh kiêng khem quá mức, ăn uống kém dẫn tới thiếu chất sẽ làm hệ miễn dịch yếu đi, cơ thể mệt mỏi, có nhiều biểu hiện khó chịu.

Cách làm

Củ sen, lê, củ năng, nho, rửa sạch. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy ép lấy nước cốt. Mía cũng đem ép lấy nước.

Hòa hai loại nước này với nhau. Đổ nước vào nồi đun sôi rồi vặn nhỏ lửa. Nấu cho nước hơi sệt lại. Cho thêm mật ong rồi bỏ hỗn hợp vào lọ thủy tinh để bảo quản.

Khi uống chỉ cần lấy ra vài thìa pha vào cốc nước nóng. Uống ngày 2 lần.

Đây là loại đồ uống có tác dụng giải độc, bổ phế, ích khí, tiêu đàm, thông mũi thích hợp với người suy nhược cơ thể, viêm xoang mũi, ăn uống kém, mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo, mật ong

Pha 2 muống canh giấm táo và 1 muỗng canh mật ong vào cốc nước ấm (khoảng 240ml) và uống mỗi ngày. Giấm táo là một trong những biện pháp tự nhiên giúp hỗ trợ điều trị viêm xoang mũi.

Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, tác dụng giảm đau, giảm viêm, phòng ngừa cảm lạnh, cảm cúm, trị say nắng, giảm mệt mỏi. Uống trà gừng vào thời tiết giao mùa, khi trời lạnh có tác dụng rất tốt, giúp phòng chống và hỗ trợ điều trị viêm xoang, giúp long đờm, hạn chế chất nhờn gây tắc đường thở.

Cách làm trà gừng rất đơn giản. Bạn chỉ cần hãm trà khô cùng với gừng tươi và sử dụng như các loại trà bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa cúc

Bỏ 10-12 gram hoa cúc khô vào bình ngâm với 100ml nước sôi trong khoảng 10 phút sau đó thưởng thức. Có thể thêm mật ong cho dễ uống.

Trà hoa cúc có tác dụng sáng mắt, hạ huyết áp, trừ phong, thanh nhiệt, thông mũi rất hiệu quả. Hoa cúc còn có tác dụng kháng khuẩn, tăng cường sức đề kháng, làm giãn mạch máu, hạ huyết áp, giảm mỡ máu, xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cà chua và cần tây

Uống nước ép cà chua và cần tây sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ trong việc điều trị viêm xoang. Đây là loại đồ uống bổ dưỡng, giúp xoa dịu thần kinh cho người mắc bệnh viêm xoang, giúp người bệnh ngủ ngon giấc và còn giảm đau như các cơ xương khớp do phong thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép rau củ

Dùng 50 gram rau cần tây, 100 gram bắp cải, 100 gram diếp xoắn, 1 quả ớt chuông. Cho tất cả vào máy ép lấy nước. Nên uống ngay sau khi ép để nhận được tối đa dưỡng chất.

Loại đồ uống này giúp làm dịu thần kinh, hỗ trợ giấc ngủ, tốt cho người bị viêm xoang. Ngoài ra, nó còn bổ sung rất nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng và làm đẹp da.