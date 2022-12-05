Bật mí top 7 món ăn được chuyên gia dinh dưỡng bật mí ăn đêm không lo bị tăng cân lại ít gây hại cho sức khỏe

Theo nghiên cứu, trong trứng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng khác nhau tốt cho cơ thể, đặc biệt là lượng đạm cao nên khi ăn chúng ta thường sẽ có cảm giác no lâu hơn, từ đó giúp duy trì cần nặng hiệu quả. Chỉ với nguyên liệu trứng đơn giản, bạn có thể dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, tuy nhiên nếu để ăn vào sau 10 giờ tối thì bạn nên ưu tiên lựa chọn một trong số những món ăn dưới đây:

- Ăn một quả trứng luộc cùng với một cốc sữa nóng không đường.

Khi dùng trứng để chế biến thành món ăn đêm, vừa no bụng lại vừa tránh tình trạng bị tăng cân, các bạn nên chú ý tuyệt đối không ăn trứng ốp la, trứng rán hay các thực phẩm chế biến từ trứng như cà phê trứng, bánh trứng... Bởi những món ăn này có chứa một lượng calo rất lớn sẽ nhanh chóng tạo ra mỡ thừa.

Ảnh minh họa: Internet

2. Đồ ăn chay

Để ăn đêm mà không sợ béo, một trong những gợi ý phù hợp cho bạn đó là đồ ăn chay. Vào bữa đêm, các món chay sẽ có thể đem lại lợi ích cho cơ thể hơn các loại thực phẩm thông thường. Nguyên nhân là vì, đồ ăn chay có chỉ số đường huyết khá thấp, không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và một số loại bệnh khác.

Không những vậy, món ăn thường được chế biến chủ yếu từ hoa quả tươi, rau xanh nên có ít năng lượng, rất phù hợp cho hệ tiêu hóa khi làm việc vào ban đêm không phải hoạt động quá tải, hạn chế gây hại cho sức khỏe. Những món chay các bạn có thể tham khảo ăn ban đêm như salad trộn, cần tây, cà rốt,…

Ảnh minh họa: Internet

3. Chuối

Chuối là một trong những loại thực phẩm mà chúng ta có thể ăn đêm thoải mái mà không cần phải lo nghĩ đến chuyện bị tăng cân hay không. Loại quả này được các chuyên gia đánh giá và xếp vào danh sách top đầu các món ăn khuya không dẫn đến tình trạng tăng cân. Không những vậy, nếu bạn ăn chuối trước khi đi ngủ, cơ thể bạn sẽ được giải phóng năng lượng dư thừa, hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn và ngủ sâu giấc hơn. Tuy nhiên, không nên ăn quá sát giờ đi ngủ nhé!

Ảnh minh họa: Internet

4. Phô mai

Chắc hẳn sẽ có không ít người cảm thấy ngạc nhiên khi phô mai là một trong những loại thực phẩm phù hợp để ăn đêm vì phô mai là một loại thực phẩm có chứa rất nhiều chất béo. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách ăn chúng với một lượng nhỏ vừa phải vào ban đêm sẽ không hề gây ra tình trạng tăng cân. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu, trong phô mai còn chứa protein giúp chúng tacó thể giảm ngay cơn đói, tạo cảm giác no lâu hơn và ngủ sâu giấc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

5. Sữa chua không đường

Khác với các loại sữa chua có đường, thường thì sữa chua không đường được các chị em sử dụng trong việc giảm cân và làm đẹp nhiều hơn nhờ chứa ít chất béo, có tác dụng giúp bạn lấy lại vòng hai mảnh mai và đem đến cho làn da của bạn vẻ đẹp trắng sáng, rạng rỡ. Trong mỗi một hũ sữa chua không đường sẽ chỉ chứa khoảng 100 – 120 calo nhưng có đến 13 – 15g protein. Chính vì lý do này, sữa chua không đường vừa giúp làm đầy dạ dày, vừa thúc đẩy quá trình tiêu hóa bớt năng lượng thông qua giấc ngủ vào ban đêm.

Ảnh minh họa: Internet

6. Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như đậu phộng, hạt điều, hạnh nhân đều là một trong những món ăn khuya không béo mà các chị em có thể thoải mái sử dụng cho các bữa ăn phụ vào ban đêm. Trong ngũ cố nguyên hạt thường có chứa lượng chất béo bão hòa nhỏ và chất xơ dồi dào giúp cơ thể nhanh chóng cắt cơn đói, đồng thời ngăn chặn tình trạng béo phì, hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong máu do chúng còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

7. Bánh quy giòn nguyên cám

Khác với những loại bánh quy thông thường, bánh quy nguyên cám được làm từ các hạt ngũ cốc nguyên cám nên chứa rất nhiều các loại khoáng chất, vitamin, chất xơ và ít thành phần tổng hợp. Nhờ vậy, món ăn được xem là món ăn phù hợp khi bạn muốn ăn đêm mà không phải lo bị tăng cân. Chúng sẽ tham gia vào quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể vào đêm khuya. Do đó, nếu thấy đói bụng, bạn hãy ăn từ 2 – 3 chiếc bánh quy, sau một thời gian bạn sẽ thấy cân nặng không tăng lên, thậm chí còn có thể giảm hiệu quả.